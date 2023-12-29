https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией

Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией - РИА Новости, 29.12.2023

Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ "Первый национальный торговый дом" и поручил... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T20:28

2023-12-29T20:28

2023-12-29T21:19

экономика

россия

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ "Первый национальный торговый дом" и поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Россией, сообщается на сайте главы государства.В заявлении отмечается, что эта птицефабрика — одно из крупнейших предприятий в Витебском регионе и один из лидеров отрасли. Исходя из этого, "обойти стороной фирменный магазин "Ганна" президент не мог". Главе государства представили продукцию предприятия."А яйца есть?" — спросил президент. "Тоже есть", — ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. "Так надо Путину перекинуть", — продолжил Лукашенко."Мы им предлагаем, но им все мало", — шутя ответила Норкус. По ее словам, 70 процентов продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30 процентов идет на экспорт. Из них 16 процентов приходится на Россию, десять — на Китай, еще четыре — на постсоветские страны. "Но свой рынок — прежде всего", — подчеркнула генеральный директор.Во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. "Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил тогда Владимир Путин.Президент России ранее объяснил подорожание яиц тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.В свою очередь, в ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1918995174.html

https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918564792.html

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко