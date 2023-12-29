Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией
Лукашенко посетил магазин птицефабрики и поручил поделиться яйцами с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ "Первый национальный торговый дом" и поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Россией, сообщается на сайте главы государства.
В заявлении отмечается, что эта птицефабрика — одно из крупнейших предприятий в Витебском регионе и один из лидеров отрасли. Исходя из этого, "обойти стороной фирменный магазин "Ганна" президент не мог". Главе государства представили продукцию предприятия.
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"А яйца есть?" — спросил президент. "Тоже есть", — ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. "Так надо Путину перекинуть", — продолжил Лукашенко.
"Мы им предлагаем, но им все мало", — шутя ответила Норкус. По ее словам, 70 процентов продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30 процентов идет на экспорт. Из них 16 процентов приходится на Россию, десять — на Китай, еще четыре — на постсоветские страны.
"Но свой рынок — прежде всего", — подчеркнула генеральный директор.
Во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. "Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил тогда Владимир Путин.
Президент России ранее объяснил подорожание яиц тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
В свою очередь, в ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.