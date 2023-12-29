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Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
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20:28 29.12.2023 (обновлено: 21:19 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html
Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией
Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией - РИА Новости, 29.12.2023
Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ "Первый национальный торговый дом" и поручил... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T20:28
2023-12-29T21:19
экономика
россия
белоруссия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ "Первый национальный торговый дом" и поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Россией, сообщается на сайте главы государства.В заявлении отмечается, что эта птицефабрика — одно из крупнейших предприятий в Витебском регионе и один из лидеров отрасли. Исходя из этого, "обойти стороной фирменный магазин "Ганна" президент не мог". Главе государства представили продукцию предприятия.&quot;А яйца есть?&quot; — спросил президент. &quot;Тоже есть&quot;, — ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. &quot;Так надо Путину перекинуть&quot;, — продолжил Лукашенко."Мы им предлагаем, но им все мало", — шутя ответила Норкус. По ее словам, 70 процентов продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30 процентов идет на экспорт. Из них 16 процентов приходится на Россию, десять — на Китай, еще четыре — на постсоветские страны. "Но свой рынок — прежде всего", — подчеркнула генеральный директор.Во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. "Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил тогда Владимир Путин.Президент России ранее объяснил подорожание яиц тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил глава государства. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.В свою очередь, в ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1918995174.html
https://ria.ru/20231227/yaytsa-1918564792.html
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экономика, россия, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко поручил Витебской птицефабрике поделиться яйцами с Россией

Лукашенко посетил магазин птицефабрики и поручил поделиться яйцами с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в ТЦ "Первый национальный торговый дом" и поручил предприятию поделиться куриными яйцами с Россией, сообщается на сайте главы государства.
В заявлении отмечается, что эта птицефабрика — одно из крупнейших предприятий в Витебском регионе и один из лидеров отрасли. Исходя из этого, "обойти стороной фирменный магазин "Ганна" президент не мог". Главе государства представили продукцию предприятия.
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«

"А яйца есть?" — спросил президент. "Тоже есть", — ответила гендиректор предприятия Анна Норкус. "Так надо Путину перекинуть", — продолжил Лукашенко.

"Мы им предлагаем, но им все мало", — шутя ответила Норкус. По ее словам, 70 процентов продукции птицефабрика поставляет на внутренний рынок, а 30 процентов идет на экспорт. Из них 16 процентов приходится на Россию, десять — на Китай, еще четыре — на постсоветские страны.
"Но свой рынок — прежде всего", — подчеркнула генеральный директор.
Во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко говорил, что республика за счет собственного производства покрывает свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, в курином яйце. "Поставьте нам, не жадничайте", — пошутил тогда Владимир Путин.
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В свою очередь, в ведомстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо после Нового года благодаря импорту и росту производства. Аналогичный прогноз делал и зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Он отмечал, что уровень цен на яйца стал рекордным за десять лет, однако уже в 2024 году можно ожидать его снижения.
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