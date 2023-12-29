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"Все равно". Помощница Залужного сделала ужасающее заявление о ВСУ
"Все равно". Помощница Залужного сделала ужасающее заявление о ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023
"Все равно". Помощница Залужного сделала ужасающее заявление о ВСУ
Родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:08
2023-12-29T21:08
2023-12-29T21:12
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех", заявила внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк."Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет", — сказала она в эфире YouTube-канала ISLND TV.По словам чиновницы, украинцы должны просто верить, что их сын "действительно герой" и "цвет нации", а не думать о его возможной гибели в горячей точке.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в жизни 159 тысяч солдат, уточнил он.
https://ria.ru/20231229/vsu-1919003392.html
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политика, россия, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Все равно". Помощница Залужного сделала ужасающее заявление о ВСУ
Советница Залужного призвала украинцев идти в ВСУ, так как "все равно все умрут"