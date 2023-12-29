https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html

У России появился главный официальный враг

У России появился главный официальный враг - РИА Новости, 29.12.2023

У России появился главный официальный враг

Среди итогов уходящего года есть один, который явно не войдет в официальные сводки. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:02

безопасность

россия

украина

сша

владимир путин

сергей шойгу

ллойд остин

вооруженные силы украины

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Среди итогов уходящего года есть один, который явно не войдет в официальные сводки.После десятилетий искусственных иллюзий, наивных надежд и заведомой дезинформации в жизни нашего государства и нашего народа настал момент кристально чистой, незамутненной и абсолютной ясности.Этот момент совпал с периодом тяжелых испытаний и порой мучительных перемен, которые ставят вопрос: для чего они и во имя чего?И так получилось, что на этот вопрос нам честно, прямо и открыто ответили те, кого мы когда-то называли партнерами, а до недавнего времени кокетливо "недружественным государством".На недавнем Рейгановском форуме по национальной обороне глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что на Украине они борются "с безжалостным врагом". Иначе говоря, один из высших чинов в американской и вообще западной иерархии наконец официально озвучил, что для США (и вообще коллективного Запада) главным врагом является Россия, то есть все мы, каждый из нас, и вся военная мощь США и Запада направлена на одну простую цель — убить всех нас и уничтожить нашу страну.Это заявление можно было бы счесть фигурой речи, если бы мы на себе, на живом теле нашего общества в рамках конфликта на Украине не ощутили масштаб животной ненависти и страха со стороны "золотого миллиарда", который поставил на карту все, чтобы нас уничтожить — не иносказательно, а физически.Если у кого-то в нашем обществе еще были сомнения по поводу того, кем мы являемся для Запада, и сохранялась надежда "влиться", "помириться", "интегрироваться" и т. д., то сейчас их быть уже не должно.Так же как теперь не должно быть никаких вопросов, почему руководство нашей страны на данном этапе делает такой упор на развитии наших Вооруженных сил, вызывая возмущение членов секты "масло против пушек".Нашу позицию можно коротко описать фразой главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что "некоторые даже, как министр обороны США, официальное лицо, назвал нас врагом, но если так, то мы готовы к любому развитию событий".Готовы к любому развитию событий — это означает, что мы готовы дать теперь уже официальному врагу убийственный отпор в любое время, в любом месте, в любой ситуации, с использованием всех имеющихся сил и средств.Вчера глава "Ростеха" Сергей Чемезов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что за последние два года производство танков в России увеличилось в семь раз, причем новые танки имеют все необходимые изменения и улучшения, необходимость в которых выявилась в рамках СВО. Производство боеприпасов для стрелкового вооружения, РСЗО и ствольной артиллерии за тот же период увеличилось в 50 раз, легкой бронетехники — более чем в пять раз.По информации от министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала СВО российская промышленность увеличила выпуск беспилотников почти в 17 раз. В области боевых дронов мы всего за год догнали и перегнали ВСУ, которые занимались этой темой восемь лет, с учетом того, что для них были доступны все новейшие западные технологии. На подходе смертоносный беспилотник-невидимка С-70 "Охотник-Б", уже вызвавший истерику на Западе.В войска начала поставляться новейшая гаубица-робот "Коалиция-СВ", которая является самым скорострельным и дальнобойным орудием в мире. На поток поставлено производство высокоточных снарядов "Краснополь", показывающих лучшую точность и мощь по сравнению с "самым точным и лучшим в мире" американским снарядом УАС M982 Excalibur. Сюрпризом и неотвратимым возмездием для противника предстают мощные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые стали высокоточными.Российская ПВО, и ранее признававшаяся лучшей в мире, сделала еще один гигантский рывок вперед. На всем фронте массово подавляются и сбиваются как все виды дронов и самолетов, так и лучшие западные РСЗО. Как заявлял в начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется не более 20 дней, чтобы сбить на Украине все F-16, которые будут туда поставлены. Досрочно выполнены все госконтракты по поставкам в армию истребителей Су-35С, Су-30СМ-2 и Су-57. Полным ходом идет модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и производство новых Ту-169М2. На подходе — не имеющие аналогов в мире боевые самолеты на новых физических принципах.По словам Владимира Путина, уровень современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах в целом доведен до 95%, а морской компоненты — практически до 100%. На боевое дежурство встали новейшие ракетные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс". В ВМФ массово поставляются новейшие подводные лодки (включая стратегические) и самые современные боевые корабли, вооруженные не имеющим на Западе аналогов гиперзвуковым оружием.Оды русскому оружию можно петь долго. Скажем одно: в общем и целом в 2023 году Россия произвела современного оружия больше, чем весь коллективный Запад. Это стало возможным потому, что еще со времен СССР наши оборонные предприятия строились с тем расчетом, чтобы — при необходимости — в короткие сроки в разы увеличить выпуск военной продукции.И теперь наши официальные враги кусают локти, колени и прочие щиколотки, потому что не могут понять, как у нас это получилось и почему на Красной площади нет Майдана под лозунгом "дайте нам масла (гречки, яиц, баварского) вместо ваших пушек".Наши враги не могут взять в толк, что для нас наши родные пушки — это не бремя, а жизненная необходимость, долг и гордость.Но мы не будем объяснять им загогулины русской души. Главное, что мы заставили их понять, что готовы ко всему и если надо — повторим.

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https://ria.ru/20231227/voyna-1918334615.html

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

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