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"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
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16:03 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919005366.html
"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети
"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023
"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети
Пользователи соцсети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:03
2023-12-29T16:03
украина
в мире
германия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо."Мы на стороне Украины с первого дня российской агрессии. Почти 85 миллиардов евро потрачено на финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо", — написала она.Пользователей Сети возмутили эти слова, и они потребовали от ее покинуть свой пост."Все еще лицемерка. Уходи", — заявил Placera365."Наши деньги тратятся в ювелирных магазинах Нью-Йорка и на покупку домов в Германии и Майами", — намекнул Antonio Domene на растрату четой Зеленских выделенных Украине средств."Фон дер Ляйен, твоя личная война против России разрушила Германию", — возмутился sky."Большинство так не считает. Украина не демократическое государство, сильно коррумпированное на всех уровнях. Но этого не хотят видеть русофобы в ЕС, а особенно вы. Пркратите лгать", — обратился Mikabear к главе Еврокомиссии."А ты когда-нибудь думала о мирных переговорах?" — спросил Paul Macdonald.Ранее Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20231229/izmenenie-1918941350.html
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украина, в мире, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нью-йорк (город)
Украина, В мире, Германия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Нью-Йорк (город)
"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети

Пользователи Х потребовали отставки фон дер Ляйен из-за ее поддержки Украины

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
"Мы на стороне Украины с первого дня российской агрессии. Почти 85 миллиардов евро потрачено на финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо", — написала она.
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Пользователей Сети возмутили эти слова, и они потребовали от ее покинуть свой пост.
"Все еще лицемерка. Уходи", — заявил Placera365.
"Наши деньги тратятся в ювелирных магазинах Нью-Йорка и на покупку домов в Германии и Майами", — намекнул Antonio Domene на растрату четой Зеленских выделенных Украине средств.
"Фон дер Ляйен, твоя личная война против России разрушила Германию", — возмутился sky.
"Большинство так не считает. Украина не демократическое государство, сильно коррумпированное на всех уровнях. Но этого не хотят видеть русофобы в ЕС, а особенно вы. Пркратите лгать", — обратился Mikabear к главе Еврокомиссии.
"А ты когда-нибудь думала о мирных переговорах?" — спросил Paul Macdonald.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро.
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