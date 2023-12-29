https://ria.ru/20231229/ukraina-1919005366.html

"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети

"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети - РИА Новости, 29.12.2023

"Лицемерка": слова фон дер Ляйен об Украине вызвали шок в Сети

Пользователи соцсети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:03

2023-12-29T16:03

2023-12-29T16:03

украина

в мире

германия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х обрушились на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее заявления о готовности поддерживать Украину столько, сколько необходимо."Мы на стороне Украины с первого дня российской агрессии. Почти 85 миллиардов евро потрачено на финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо", — написала она.Пользователей Сети возмутили эти слова, и они потребовали от ее покинуть свой пост."Все еще лицемерка. Уходи", — заявил Placera365."Наши деньги тратятся в ювелирных магазинах Нью-Йорка и на покупку домов в Германии и Майами", — намекнул Antonio Domene на растрату четой Зеленских выделенных Украине средств."Фон дер Ляйен, твоя личная война против России разрушила Германию", — возмутился sky."Большинство так не считает. Украина не демократическое государство, сильно коррумпированное на всех уровнях. Но этого не хотят видеть русофобы в ЕС, а особенно вы. Пркратите лгать", — обратился Mikabear к главе Еврокомиссии."А ты когда-нибудь думала о мирных переговорах?" — спросил Paul Macdonald.Ранее Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20231229/izmenenie-1918941350.html

https://ria.ru/20231229/davlenie-1918980096.html

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германия

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украина, в мире, германия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нью-йорк (город)