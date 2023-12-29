https://ria.ru/20231229/tury-1918722770.html

Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год

Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год - РИА Новости, 29.12.2023

Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год

Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в 2023 году, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:05

2023-12-29T09:05

2023-12-29T11:32

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в 2023 году, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.Так, рекордную сумму заплатили двое взрослых путешественников за визит на Южный Гоа. Они проведут там новогодние каникулы. "За поездку на девять ночей в пятизвездочный отель с включенными завтраками и ужинами пара заплатила 1,6 миллиона рублей", - уточнили в сервисе.Самым бюджетным туром на Новый год стала путевка из Казани в Сочи за 28,2 тысячи рублей. Путешественники отправятся на отдых 29 декабря в отель категории "три звезды" на три ночи без питания.В сервисе рассказали, что на Рождество самой бюджетной поездкой станет тур в Санкт-Петербург из Москвы с заездом 6 января на четыре ночи. Один путешественник проведет время в трехзвездочном отеле без питания за 9,9 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231224/puteshestviya-1917545176.html

казань

сочи

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