https://ria.ru/20231229/tury-1918722770.html
Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год
Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год - РИА Новости, 29.12.2023
Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год
Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в 2023 году, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:05
2023-12-29T09:05
2023-12-29T11:32
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в 2023 году, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.Так, рекордную сумму заплатили двое взрослых путешественников за визит на Южный Гоа. Они проведут там новогодние каникулы. "За поездку на девять ночей в пятизвездочный отель с включенными завтраками и ужинами пара заплатила 1,6 миллиона рублей", - уточнили в сервисе.Самым бюджетным туром на Новый год стала путевка из Казани в Сочи за 28,2 тысячи рублей. Путешественники отправятся на отдых 29 декабря в отель категории "три звезды" на три ночи без питания.В сервисе рассказали, что на Рождество самой бюджетной поездкой станет тур в Санкт-Петербург из Москвы с заездом 6 января на четыре ночи. Один путешественник проведет время в трехзвездочном отеле без питания за 9,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20231224/puteshestviya-1917545176.html
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новости - туризм, туризм, туристы, казань, сочи, санкт-петербург, новый год, гоа
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Казань, Сочи, Санкт-Петербург, Новый год, Гоа
Названа стоимость самого дорогого тура на Новый год
Эксперты выяснили, что самый дорогой тур на Новый год стоил 1,6 миллиона рублей
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о самых дорогих и наиболее бюджетных путевках в 2023 году, сообщили РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru.
Так, рекордную сумму заплатили двое взрослых путешественников за визит на Южный Гоа. Они проведут там новогодние каникулы. "За поездку на девять ночей в пятизвездочный отель с включенными завтраками и ужинами пара заплатила 1,6 миллиона рублей", - уточнили в сервисе.
Самым бюджетным туром на Новый год стала путевка из Казани в Сочи за 28,2 тысячи рублей. Путешественники отправятся на отдых 29 декабря в отель категории "три звезды" на три ночи без питания.
В сервисе рассказали, что на Рождество самой бюджетной поездкой станет тур в Санкт-Петербург из Москвы с заездом 6 января на четыре ночи. Один путешественник проведет время в трехзвездочном отеле без питания за 9,9 тысячи рублей.
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