https://ria.ru/20231229/tatarstan-1918919594.html

Последний долгострой сдали в Татарстане

Последний долгострой сдали в Татарстане - РИА Новости, 29.12.2023

Последний долгострой сдали в Татарстане

Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", расположенного на улице Зур Урам, это... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:38

2023-12-29T11:38

2023-12-29T11:38

республика татарстан

жилье

рустам минниханов

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", расположенного на улице Зур Урам, это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов, сообщает пресс-служба фонда. "Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт", – сообщил исполнительный директор фонда Иван Новиков, его слова приводит пресс-служба. Паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Завершение строительства проблемного объекта осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков. Проектная документация паркинга была детально доработана, произведен демонтаж старых инженерных систем и устройство новых. В ходе выполнения работ на стилобатной части было обновлено асфальтовое покрытие, а также установлена новая детская площадка, выполнены работы по благоустройству дворовой территории. Подрядные работы выполняла группа компаний "БРИЗ". Подземный паркинг в доме №1 в ЖК "МЧС" - долгострой застройщика-банкрота ООО "ФОН". Строительство проблемного дома на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года. До этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг остался недостроенным. Работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года. В сообщении говорится, что после закрытия федерального реестра республика продолжит оказание поддержки дольщикам ЖК "Золотая середина", которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов №№3 и 6. Для них, согласно решению главы республики Рустама Минниханова, предназначены компенсационные дома на улицах Гареева и Аграрная. Один из домов - на улице Гареева - введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах. К строительству второго компенсационного дома фонд планирует приступить в начале 2024 года после получения разрешения на строительство. В настоящий момент проектная документация дома проходит государственную экспертизу.

https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, рустам минниханов, обманутые дольщики в россии