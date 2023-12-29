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Последний долгострой сдали в Татарстане - РИА Новости, 29.12.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:38 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/tatarstan-1918919594.html
Последний долгострой сдали в Татарстане
Последний долгострой сдали в Татарстане - РИА Новости, 29.12.2023
Последний долгострой сдали в Татарстане
Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", расположенного на улице Зур Урам, это... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:38
2023-12-29T11:38
республика татарстан
жилье
рустам минниханов
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", расположенного на улице Зур Урам, это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов, сообщает пресс-служба фонда. "Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт", – сообщил исполнительный директор фонда Иван Новиков, его слова приводит пресс-служба. Паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Завершение строительства проблемного объекта осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков. Проектная документация паркинга была детально доработана, произведен демонтаж старых инженерных систем и устройство новых. В ходе выполнения работ на стилобатной части было обновлено асфальтовое покрытие, а также установлена новая детская площадка, выполнены работы по благоустройству дворовой территории. Подрядные работы выполняла группа компаний "БРИЗ". Подземный паркинг в доме №1 в ЖК "МЧС" - долгострой застройщика-банкрота ООО "ФОН". Строительство проблемного дома на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года. До этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг остался недостроенным. Работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года. В сообщении говорится, что после закрытия федерального реестра республика продолжит оказание поддержки дольщикам ЖК "Золотая середина", которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов №№3 и 6. Для них, согласно решению главы республики Рустама Минниханова, предназначены компенсационные дома на улицах Гареева и Аграрная. Один из домов - на улице Гареева - введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах. К строительству второго компенсационного дома фонд планирует приступить в начале 2024 года после получения разрешения на строительство. В настоящий момент проектная документация дома проходит государственную экспертизу.
https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html
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жилье, рустам минниханов, обманутые дольщики в россии
Республика Татарстан, Жилье, Рустам Минниханов, Обманутые дольщики в России

Последний долгострой сдали в Татарстане

© Фото : Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан/TelegramПодземный паркинг в ЖК "МЧС" на улице Зур Урам в Республике Татарстан
Подземный паркинг в ЖК МЧС на улице Зур Урам в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан получил разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК "МЧС", расположенного на улице Зур Урам, это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов, сообщает пресс-служба фонда.
"Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт", – сообщил исполнительный директор фонда Иван Новиков, его слова приводит пресс-служба.
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Систему водоснабжения запустили в Татарстане по нацпроекту
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Паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Завершение строительства проблемного объекта осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков. Проектная документация паркинга была детально доработана, произведен демонтаж старых инженерных систем и устройство новых. В ходе выполнения работ на стилобатной части было обновлено асфальтовое покрытие, а также установлена новая детская площадка, выполнены работы по благоустройству дворовой территории. Подрядные работы выполняла группа компаний "БРИЗ".
Подземный паркинг в доме №1 в ЖК "МЧС" - долгострой застройщика-банкрота ООО "ФОН". Строительство проблемного дома на 527 квартир было завершено в апреле 2018 года. До этого поэтапно были сданы все семь жилых блоков долгостроя. Однако подземный паркинг остался недостроенным. Работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года.
© Фото : Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан/TelegramПодземный паркинг в ЖК "МЧС" на улице Зур Урам в Республике Татарстан
Подземный паркинг в ЖК МЧС на улице Зур Урам в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Фонд поддержки дольщиков Республики Татарстан/Telegram
Подземный паркинг в ЖК "МЧС" на улице Зур Урам в Республике Татарстан
В сообщении говорится, что после закрытия федерального реестра республика продолжит оказание поддержки дольщикам ЖК "Золотая середина", которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов №№3 и 6. Для них, согласно решению главы республики Рустама Минниханова, предназначены компенсационные дома на улицах Гареева и Аграрная. Один из домов - на улице Гареева - введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах. К строительству второго компенсационного дома фонд планирует приступить в начале 2024 года после получения разрешения на строительство. В настоящий момент проектная документация дома проходит государственную экспертизу.
 
Республика ТатарстанЖильеРустам МиннихановОбманутые дольщики в России
 
 
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