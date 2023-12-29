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В МИД оценили решение Казахстана легализовать "Талибан"* - РИА Новости, 29.12.2023
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14:51 29.12.2023 (обновлено: 23:55 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/taliban-1918982651.html
В МИД оценили решение Казахстана легализовать "Талибан"*
В МИД оценили решение Казахстана легализовать "Талибан"* - РИА Новости, 29.12.2023
В МИД оценили решение Казахстана легализовать "Талибан"*
Решение Казахстана исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T14:51
2023-12-29T23:55
в мире
афганистан
казахстан
кабул (город)
мария захарова
мохаммад хасан ахунд
талибан
оон
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Казахстана исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и посодействует стабилизации обстановки в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций. "Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью", — говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства."Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения. Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране", — подчеркнула она. Движение "Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20230822/afganistan-1891558478.html
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афганистан
казахстан
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в мире, афганистан, казахстан, кабул (город), мария захарова, мохаммад хасан ахунд, талибан, оон
В мире, Афганистан, Казахстан, Кабул (город), Мария Захарова, Мохаммад Хасан Ахунд, Талибан, ООН
В МИД оценили решение Казахстана легализовать "Талибан"*

В МИД одобрили решение Казахстана исключить "Талибан" из запрещенных организаций

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Казахстана исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и посодействует стабилизации обстановки в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций.
"Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью", — говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения. Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране", — подчеркнула она.
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22 августа, 17:09
Движение "Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанКазахстанКабул (город)Мария ЗахароваМохаммад Хасан АхундТалибанООН
 
 
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