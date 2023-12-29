В МИД оценили решение Казахстана легализовать "Талибан"*
В МИД одобрили решение Казахстана исключить "Талибан" из запрещенных организаций
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Решение Казахстана исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в республике организаций будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и посодействует стабилизации обстановки в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан"* из списка запрещенных в стране организаций.
"Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью", — говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"Данный шаг будет способствовать выведению Афганистана из международной изоляции и его дальнейшей интеграции в мировые политические и экономические процессы, откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского населения. Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране", — подчеркнула она.
Движение "Талибан"*, зародившееся в 1980-х годах, во многих странах признано запрещенной террористической организацией. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.