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СМИ: украинский премьер запросил экстренную встречу с донорами Киева - РИА Новости, 29.12.2023
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04:00 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/shmygal-1918878265.html
СМИ: украинский премьер запросил экстренную встречу с донорами Киева
СМИ: украинский премьер запросил экстренную встречу с донорами Киева - РИА Новости, 29.12.2023
СМИ: украинский премьер запросил экстренную встречу с донорами Киева
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:00
2023-12-29T04:00
в мире
украина
киев
сша
денис шмыгаль
сергей марченко
энтони блинкен
евросоюз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на его письмо."Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года", — говорится в тексте.По данным СМИ, Шмыгаль подчеркнул, что Киев не может ждать решения этого вопроса до марта. Также в своем обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины он забил тревогу относительно финансового положения страны.Пока неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на внеочередную встречу, говорится в публикации.Проблемы с пенсиямиВ четверг министр социальной политики Украины Оксана Жолнович предупредила, что украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно хватить, так как на это есть средства, уплаченные налогоплательщиками.Днем ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат гражданам страны. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану.Бюджетный дефицитВ апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.В середине декабря Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов. Помимо пакета на 50 миллиардов евро, речь идет о восьмом транше военной помощи на 500 миллионов евро, передаче пяти миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году и более широком пакете в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года.В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
https://ria.ru/20231229/paket-1918869347.html
https://ria.ru/20231228/finpomosch-1918863377.html
https://ria.ru/20231228/poteri-1918818410.html
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в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, сергей марченко, энтони блинкен, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко, Энтони Блинкен, Евросоюз
СМИ: украинский премьер запросил экстренную встречу с донорами Киева

Bloomberg: премьер Украины экстренно запросил встречу с донорами по бюджету

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на его письмо.
«
"Чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность, крайне необходимо, чтобы мы получили достаточное, немедленное и прогнозируемое финансирование начиная с января 2024 года", — говорится в тексте.
По данным СМИ, Шмыгаль подчеркнул, что Киев не может ждать решения этого вопроса до марта. Также в своем обращении к межведомственной координационной платформе доноров для Украины он забил тревогу относительно финансового положения страны.
Пока неизвестно, как адресаты отреагировали на письмо и согласились ли они на внеочередную встречу, говорится в публикации.
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Проблемы с пенсиями

В четверг министр социальной политики Украины Оксана Жолнович предупредила, что украинское правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если западные партнеры не пришлют финансовую помощь.
При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно хватить, так как на это есть средства, уплаченные налогоплательщиками.
Днем ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что, если в следующем году задержится финансирование от ЕС и США, в долгосрочной перспективе есть риск отмены социальных выплат гражданам страны. При этом, по ее словам, в краткосрочной перспективе в первые месяцы правительство будет следовать альтернативному плану.
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Бюджетный дефицит

В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
В середине декабря Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов. Помимо пакета на 50 миллиардов евро, речь идет о восьмом транше военной помощи на 500 миллионов евро, передаче пяти миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году и более широком пакете в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
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В миреУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальСергей МарченкоЭнтони БлинкенЕвросоюз
 
 
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