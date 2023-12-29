https://ria.ru/20231229/shag-1918882084.html

"Идет ва-банк": в Раде раскрыли отчаянный шаг Зеленского

"Идет ва-банк": в Раде раскрыли отчаянный шаг Зеленского - РИА Новости, 29.12.2023

"Идет ва-банк": в Раде раскрыли отчаянный шаг Зеленского

Украинские власти решили активизировать шаги по ужесточению мобилизации ради получения западной помощи, такое мнение высказал подозреваемый в госизмене и... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T05:27

2023-12-29T05:27

2023-12-29T05:27

в мире

украина

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Украинские власти решили активизировать шаги по ужесточению мобилизации ради получения западной помощи, такое мнение высказал подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.Как заявил парламентарий в своем Telegram-канале, записи в котором он публикует при помощи своих адвокатов, "абсолютно очевидно", что новый законопроект о мобилизации — не инициатива правительства Украины, по его мнению, "драконовские нормы" прописывали или согласовывали в офисе президента страны."На мой взгляд, этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров", - утверждает Дубинский. Он обратил внимание, что голосование по проекту запланировано "как раз под саммит ЕС и под решение конгресса США", при этом финансовая помощь, по его словам, должна поступить до того, как "этот план провалится, потому что выполнить его невозможно"."По сути, этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнеров продолжить финансирование сопротивления. Однако (украинское руководство. – ред.) делает одну большую ошибку – желая использовать мобилизацию для удара по рейтингу (главкома ВСУ Валерия. – ред.) Залужного, проект опубликовали слишком рано. К моменту, когда его будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой!" – резюмировал парламентарий.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации на Украине, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Верховной раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231228/mobilizatsiya-1918864912.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз