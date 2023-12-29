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Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области
Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области - РИА Новости, 29.12.2023
Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области
Биолог Павел Глазков показал редкое видео, где целое семейство рысей во главе с "матерью-героиней" пробирается по заснеженному лесу около поселка в Приозерском... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T10:27
2023-12-29T10:27
2023-12-29T12:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Биолог Павел Глазков показал редкое видео, где целое семейство рысей во главе с "матерью-героиней" пробирается по заснеженному лесу около поселка в Приозерском районе Ленинградской области. На видео, которое биолог опубликовал в соцсети "ВКонтакте", видно, как рысь идет по лесу, а за ней следуют два детеныша-подростка. Через некоторое время появляется третий котенок. "Это взрослая самка со своими уже подросшими котятами. С мамой им осталось быть считаные месяцы. В конце зимы у рысей начнется гон, и котятам придется начать вести самостоятельную жизнь. А эта мамаша оказалась матерью-героиней: немного погодя в объективе камеры появился третий ее котенок", — написал Глазков. По его оценке, снять на видео рысь — "большая удача", поскольку в Ленинградской области обитают всего около 500 особей этих диких кошек.
https://ria.ru/20231227/olen-1918347122.html
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РИА Новости
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ленинградская область
Ленинградская область, Хорошие новости
Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области
Биолог показал редкое видео с целым семейством рысей у поселка в Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости.
Биолог Павел Глазков показал редкое видео
, где целое семейство рысей во главе с "матерью-героиней" пробирается по заснеженному лесу около поселка в Приозерском районе Ленинградской области.
На видео, которое биолог опубликовал в соцсети "ВКонтакте", видно, как рысь идет по лесу, а за ней следуют два детеныша-подростка. Через некоторое время появляется третий котенок.
"Это взрослая самка со своими уже подросшими котятами. С мамой им осталось быть считаные месяцы. В конце зимы у рысей начнется гон, и котятам придется начать вести самостоятельную жизнь. А эта мамаша оказалась матерью-героиней: немного погодя в объективе камеры появился третий ее котенок", — написал Глазков.
По его оценке, снять на видео рысь — "большая удача", поскольку в Ленинградской области обитают всего около 500 особей этих диких кошек.
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