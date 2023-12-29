https://ria.ru/20231229/rysi-1918906862.html

Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области

Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области - РИА Новости, 29.12.2023

Биолог показал видео с семейством рысей в Ленинградской области

Биолог Павел Глазков показал редкое видео, где целое семейство рысей во главе с "матерью-героиней" пробирается по заснеженному лесу около поселка в Приозерском... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T10:27

2023-12-29T10:27

2023-12-29T12:18

ленинградская область

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Биолог Павел Глазков показал редкое видео, где целое семейство рысей во главе с "матерью-героиней" пробирается по заснеженному лесу около поселка в Приозерском районе Ленинградской области. На видео, которое биолог опубликовал в соцсети "ВКонтакте", видно, как рысь идет по лесу, а за ней следуют два детеныша-подростка. Через некоторое время появляется третий котенок. "Это взрослая самка со своими уже подросшими котятами. С мамой им осталось быть считаные месяцы. В конце зимы у рысей начнется гон, и котятам придется начать вести самостоятельную жизнь. А эта мамаша оказалась матерью-героиней: немного погодя в объективе камеры появился третий ее котенок", — написал Глазков. По его оценке, снять на видео рысь — "большая удача", поскольку в Ленинградской области обитают всего около 500 особей этих диких кошек.

https://ria.ru/20231227/olen-1918347122.html

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинградская область