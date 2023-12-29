https://ria.ru/20231229/rosstat-1918923999.html

Даванков предложил переподчинить Росстат Счетной палате

Даванков предложил переподчинить Росстат Счетной палате - РИА Новости, 29.12.2023

Даванков предложил переподчинить Росстат Счетной палате

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков посетил Смоленск в рамках предвыборной кампании и предложил сделать... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:40

2023-12-29T11:40

2023-12-29T11:40

выборы президента россии — 2024

экономика

россия

владислав даванков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков посетил Смоленск в рамках предвыборной кампании и предложил сделать Росстат независимым от правительства органом, переподчинив его Счётной палате РФ, сообщается в пресс-релизе партии. "Сегодня мы запустили по всей стране мониторинг: сравниваем реальный рост цен на продукты с начала года с данными, которые приводит Росстат... Статистика должна быть честной, прозрачной и независимой. Но пока задача Росстата – говорить, как всё у нас хорошо с ценами, адекватные цифры мы не получим. Сегодня Росстат подчинён правительству. Мы предлагаем переподчинить Росстат Счётной палате, которая в свою очередь будет отчитываться перед Госдумой и Советом Федерации", – приводятся слова Даванкова. По словам парламентария, тогда можно будет быстро и правильно реагировать на изменение цен. "В Смоленске сам убедился в нескольких магазинах, что у Росстата не только яйца не сходятся. Многие товары, в том числе рис, крупа и сливочное масло дорожают на 10-30% быстрее, чем утверждают чиновники", - добавил депутат. Даванков подчеркнул, что мониторинг будет завершен к концу года. "В начале весенней сессии буду поднимать этот вопрос в Госдуме. Когда статистика расходится с реальностью, невозможно принимать эффективные решения по сдерживанию цен", – заявил Даванков. Смоленская область стала первым регионом, который Даванков посетил в рамках предвыборной кампании. Всего он планирует посетить 30 региональных центров.

https://ria.ru/20231228/novogodniy_stol-1918610977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владислав даванков, федеральная служба государственной статистики (росстат)