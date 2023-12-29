https://ria.ru/20231229/raketa-1919034008.html

Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой

Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой - РИА Новости, 29.12.2023

Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:27

2023-12-29T18:27

2023-12-29T18:30

в мире

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нато

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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины, сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек на платформе X. "Закончилась беседа президента Анджея Дуды с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала находимся в постоянном контакте с нашими союзниками", - написал Масталерек.Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Позже польские военные заявили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши примерно на 40 километров, потом выполнила маневр и вернулась на территорию Украины. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что, по данным польских систем радиолокационного контроля, ракета принадлежит России. Он отметил, что это еще предстоит проверить.

https://ria.ru/20231229/raketa-1919016169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, украина, россия, йенс столтенберг, анджей дуда, нато