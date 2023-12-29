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Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой - РИА Новости, 29.12.2023
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18:27 29.12.2023 (обновлено: 18:30 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/raketa-1919034008.html
Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой
Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой - РИА Новости, 29.12.2023
Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой
Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:27
2023-12-29T18:30
в мире
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины, сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек на платформе X. &quot;Закончилась беседа президента Анджея Дуды с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала находимся в постоянном контакте с нашими союзниками&quot;, - написал Масталерек.Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Позже польские военные заявили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши примерно на 40 километров, потом выполнила маневр и вернулась на территорию Украины. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что, по данным польских систем радиолокационного контроля, ракета принадлежит России. Он отметил, что это еще предстоит проверить.
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в мире, польша, украина, россия, йенс столтенберг, анджей дуда, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Анджей Дуда, НАТО
Дуда обсудил со Столтенбергом ситуацию с залетевшей с Украины ракетой

Президент Польши обсудил с генсеком НАТО ситуацию с залетевшей с Украины ракетой

© Фото : U.S. Air National Guard / Master Sgt. Todd A. PendletonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Master Sgt. Todd A. Pendleton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 дек - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины, сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек на платформе X.
«

"Закончилась беседа президента Анджея Дуды с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы с самого начала находимся в постоянном контакте с нашими союзниками", - написал Масталерек.

Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Позже польские военные заявили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши примерно на 40 километров, потом выполнила маневр и вернулась на территорию Украины.
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что, по данным польских систем радиолокационного контроля, ракета принадлежит России. Он отметил, что это еще предстоит проверить.
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