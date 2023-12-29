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Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР - РИА Новости, 29.12.2023
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16:04 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/pasechnik-1919005706.html
Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР
Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР - РИА Новости, 29.12.2023
Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты трех детей из республики, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок поездку на море,... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:04
2023-12-29T16:04
луганская народная республика
новоайдар
луганск
леонид пасечник
общество
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты трех детей из республики, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок поездку на море, игрушечную машинку и гитару. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Исполнил мечты троих маленьких жителей республики в рамках акции "Елка желаний". В канун Нового года подарки получили луганчанка София, Женя из города Петровское и юная жительница Новоайдара Алена. Очень рад видеть счастливые глаза ребят!" - написал Пасечник. В частности, шестилетняя София из Луганска получила в подарок от главы ЛНР сертификат на поездку на море, пятилетний Евгений из Петровского - игрушечную машину, 14-летняя Алена из Новоайдара - новую гитару. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
https://ria.ru/20231229/mechty-1918925234.html
https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html
луганская народная республика
новоайдар
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луганская народная республика, новоайдар, луганск, леонид пасечник, общество
Луганская Народная Республика, Новоайдар, Луганск, Леонид Пасечник, Общество
Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР

Пасечник исполнил мечты трех детей о поездке на море, машинке и гитаре

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты трех детей из республики, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок поездку на море, игрушечную машинку и гитару. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Исполнил мечты троих маленьких жителей республики в рамках акции "Елка желаний". В канун Нового года подарки получили луганчанка София, Женя из города Петровское и юная жительница Новоайдара Алена. Очень рад видеть счастливые глаза ребят!" - написал Пасечник.
Председатель СК России Александр Бастрыкин во время встречи с детьми, участвующими в акции Елка желаний. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Глава СК и пресс-секретарь исполнили мечты пяти детей
Вчера, 11:45
В частности, шестилетняя София из Луганска получила в подарок от главы ЛНР сертификат на поездку на море, пятилетний Евгений из Петровского - игрушечную машину, 14-летняя Алена из Новоайдара - новую гитару.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Ёлка желаний. 28 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Шойгу исполнит желание девочки познакомиться с пилотажной группой
28 декабря, 10:39
 
Луганская Народная РеспубликаНовоайдарЛуганскЛеонид ПасечникОбщество
 
 
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