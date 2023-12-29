https://ria.ru/20231229/pasechnik-1919005706.html

Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР

Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР - РИА Новости, 29.12.2023

Пасечник исполнил мечты трех детей из ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты трех детей из республики, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок поездку на море,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:04

2023-12-29T16:04

2023-12-29T16:04

луганская народная республика

новоайдар

луганск

леонид пасечник

общество

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ЛУГАНСК, 29 дек - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты трех детей из республики, которые в рамках акции "Елка желаний" попросили в подарок поездку на море, игрушечную машинку и гитару. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале."Исполнил мечты троих маленьких жителей республики в рамках акции "Елка желаний". В канун Нового года подарки получили луганчанка София, Женя из города Петровское и юная жительница Новоайдара Алена. Очень рад видеть счастливые глаза ребят!" - написал Пасечник. В частности, шестилетняя София из Луганска получила в подарок от главы ЛНР сертификат на поездку на море, пятилетний Евгений из Петровского - игрушечную машину, 14-летняя Алена из Новоайдара - новую гитару. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.

https://ria.ru/20231229/mechty-1918925234.html

https://ria.ru/20231228/shoygu-1918655679.html

луганская народная республика

новоайдар

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, новоайдар, луганск, леонид пасечник, общество