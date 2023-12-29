Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 29.12.2023 (обновлено: 19:48 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918992099.html
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области - РИА Новости, 29.12.2023
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области
Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского горокруга, повреждено около 20 домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:20
2023-12-29T19:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918994195_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_23e38fc3d07fd3854498e08a964e83f3.jpg
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского горокруга, повреждено около 20 домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается. Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20231229/obstrel-1918867687.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918994195_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_e126790a32d54e312bb05d10dd6f59ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Гладков: ВСУ из "Града" обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

© Фото : очевидецПоследствия обстрела жилых домов в поселке Уразово Белгородской области. 29 декабря 2023
Последствия обстрела жилых домов в поселке Уразово Белгородской области. 29 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : очевидец
Последствия обстрела жилых домов в поселке Уразово Белгородской области. 29 декабря 2023
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского горокруга, повреждено около 20 домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается.
Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
Последствия обстрела жилого дома в Центрально-Городском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Украинские войска за сутки 69 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 00:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала