https://ria.ru/20231229/obstrel-1918992099.html

ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области - РИА Новости, 29.12.2023

ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области

Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского горокруга, повреждено около 20 домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:20

2023-12-29T15:20

2023-12-29T19:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 дек - РИА Новости. Украинские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Уразово Валуйского горокруга, повреждено около 20 домов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ из РСЗО "Град" обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате обстрела повреждения различной степени получили 20 частных жилых домовладений", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что на месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается. Поселок Уразово Валуйского округа находится примерно в пяти километрах от украинской границы и на расстоянии 15 километров от города Валуйки. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20231229/obstrel-1918867687.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины