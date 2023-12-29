https://ria.ru/20231229/minfin-1919030516.html

В Киеве рассказали, сколько получат от ФРГ на восстановление энергосектора

В Киеве рассказали, сколько получат от ФРГ на восстановление энергосектора - РИА Новости, 29.12.2023

В Киеве рассказали, сколько получат от ФРГ на восстановление энергосектора

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:01

2023-12-29T18:01

2023-12-29T18:01

киев

украина

россия

дмитрий песков

сергей марченко

укрэнерго

kfw

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с немецким банком KfW гарантийное соглашение, предусматривающее предоставление Киеву 24 миллионов евро кредитных средств на восстановление энергетического сектора, сообщает украинский минфин. "Сегодня министр финансов Украины Сергей Марченко подписал гарантийное соглашение с кредитным учреждением для восстановления (KfW), что позволит привлечь кредитное финансирование в рамках проекта с национальной энергетической компанией "Укрэнерго", (направленного) на повышение эффективности передачи электроэнергии". - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Отмечается, что кредитные средства, в частности, будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, а именно разрушенных подстанций "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231228/finpomosch-1918863377.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, сергей марченко, укрэнерго, kfw, вооруженные силы украины