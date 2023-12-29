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В Мариуполе в январе откроется многопрофильный медцентр ФМБА - РИА Новости, 29.12.2023
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11:27 29.12.2023 (обновлено: 11:28 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/medtsentr-1918920032.html
В Мариуполе в январе откроется многопрофильный медцентр ФМБА
В Мариуполе в январе откроется многопрофильный медцентр ФМБА - РИА Новости, 29.12.2023
В Мариуполе в январе откроется многопрофильный медцентр ФМБА
Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе откроется для пациентов в январе, это первый... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:27
2023-12-29T11:28
вероника скворцова
мариуполь
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе откроется для пациентов в январе, это первый высокотехнологичный, многопрофильный центр в новых регионах России, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "Мы завершили строительство первого этапа центра, это первый высокотехнологичный, многопрофильный центр во всех четырех новых субъектах Российской Федерации в Мариуполе... Этот центр, строительство его закончено, мы его приняли уже, завершается процесс технического оформления, лицензирования, и мы надеемся, что с января месяца центр откроется уже для пациентов", - сказала Скворцова в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она отметила, что в центре есть 11 высокотехнологичных операционных, включая гибридную операционную, операционную для рентген-эндоваскулярной хирургии, реанимационный блок на 18 коек и 60-коечное стационарное подразделение, дневной стационар на 20 коек, консультативно-диагностический центр на 200 приемов в день со всеми необходимыми диагностическими мощностями.
https://ria.ru/20231216/mariupol-1916196357.html
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вероника скворцова, мариуполь, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество
Вероника Скворцова, Мариуполь, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество
В Мариуполе в январе откроется многопрофильный медцентр ФМБА

Скворцова: многопрофильный медцентр ФМБА в Мариуполе откроется в январе

© iStock.com / VILeviПустая койка в больничном коридоре
Пустая койка в больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© iStock.com / VILevi
Пустая койка в больничном коридоре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе откроется для пациентов в январе, это первый высокотехнологичный, многопрофильный центр в новых регионах России, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы завершили строительство первого этапа центра, это первый высокотехнологичный, многопрофильный центр во всех четырех новых субъектах Российской Федерации в Мариуполе... Этот центр, строительство его закончено, мы его приняли уже, завершается процесс технического оформления, лицензирования, и мы надеемся, что с января месяца центр откроется уже для пациентов", - сказала Скворцова в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Она отметила, что в центре есть 11 высокотехнологичных операционных, включая гибридную операционную, операционную для рентген-эндоваскулярной хирургии, реанимационный блок на 18 коек и 60-коечное стационарное подразделение, дневной стационар на 20 коек, консультативно-диагностический центр на 200 приемов в день со всеми необходимыми диагностическими мощностями.
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Вероника СкворцоваМариупольФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - Общество
 
 
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