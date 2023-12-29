Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/lukashenko-1918930767.html
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России - РИА Новости, 29.12.2023
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:13
2023-12-29T12:13
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778455321_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_5c92e031324b6b4ebddfe0947ebe1115.jpg
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией. В пятницу Лукашенко посетил в Минске открывшийся торговый центр, где представлена продукция белорусских производителей из каждого региона республики. "В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге - люди идут навстречу", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. По словам президента, люди "на белорусское хорошо реагируют". "Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам – ред.), и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230728/tranzit-1886873978.html
https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778455321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a25756e32f2b47838c10af58e482c58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, минск, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России

Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбувь на полке в магазине Belwest
Обувь на полке в магазине Belwest - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Обувь на полке в магазине Belwest. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией.
В пятницу Лукашенко посетил в Минске открывшийся торговый центр, где представлена продукция белорусских производителей из каждого региона республики.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Лукашенко потребовал наладить взаимодействие с Россией по транзиту грузов
28 июля, 15:23
"В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге - люди идут навстречу", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
По словам президента, люди "на белорусское хорошо реагируют".
"Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам – ред.), и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки", - отметил Лукашенко.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
23 июля, 01:31
 
РоссияБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала