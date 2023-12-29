https://ria.ru/20231229/lukashenko-1918930767.html
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России - РИА Новости, 29.12.2023
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T12:13
2023-12-29T12:13
2023-12-29T12:13
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией. В пятницу Лукашенко посетил в Минске открывшийся торговый центр, где представлена продукция белорусских производителей из каждого региона республики. "В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге - люди идут навстречу", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. По словам президента, люди "на белорусское хорошо реагируют". "Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам – ред.), и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20230728/tranzit-1886873978.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России
Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией