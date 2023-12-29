https://ria.ru/20231229/lukashenko-1918930767.html

Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России

Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России - РИА Новости, 29.12.2023

Лукашенко предлагает открыть белорусские торговые центры в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:13

2023-12-29T12:13

2023-12-29T12:13

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778455321_0:0:3328:1872_1920x0_80_0_0_5c92e031324b6b4ebddfe0947ebe1115.jpg

МИНСК, 29 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает построить в РФ торговые центры с белорусской продукцией. В пятницу Лукашенко посетил в Минске открывшийся торговый центр, где представлена продукция белорусских производителей из каждого региона республики. "В этом отношении нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России начинать. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар. В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове... Рядом совсем. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать. Притом россияне ведь не против. Особенно в Петербурге - люди идут навстречу", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. По словам президента, люди "на белорусское хорошо реагируют". "Хотелось бы, чтобы мы над этим подумали. А не то, что мы за полцены отдаем каким-то жуликам (посредникам – ред.), и они наш товар продают в России. А потом мы их сажаем пачками в Беларуси в тюрьму за взятки", - отметил Лукашенко.

https://ria.ru/20230728/tranzit-1886873978.html

https://ria.ru/20230723/diplomatiya-1885539796.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко