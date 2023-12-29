https://ria.ru/20231229/leopard-1918992488.html

Около половины поставленных Киеву Leopard-2 вывели из строя, заявили в ФРГ

Около половины поставленных Киеву Leopard-2 вывели из строя, заявили в ФРГ - РИА Новости, 29.12.2023

Около половины поставленных Киеву Leopard-2 вывели из строя, заявили в ФРГ

Около половины из 18 поставленных Киеву Германией танков Leopard-2 выведены из строя на Украине, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:21

2023-12-29T15:21

2023-12-29T15:21

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Около половины из 18 поставленных Киеву Германией танков Leopard-2 выведены из строя на Украине, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ. "Год назад много обсуждались поставки боевых танков. Теперь сообщается, что практически половина из 18 поставленных Германией боевых танков Leopard-2 выведена из строя отчасти из-за неумелой замены деталей", - сказал Фройдинг в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Фройдинг подчеркнул, что Украина не может ремонтировать танки согласно немецким правилам эксплуатации и технического обслуживания. Это приводит к повышенному износу деталей и более длительным простоям, пояснил он. Кроме того, чтобы воспользоваться литовским центром технического обслуживания, Киеву нужно потратить много времени, так как один только путь от польско-украинской границы занимает 36 часов, заявил Фройдинг. Он также подчеркнул, что Германия находится в постоянном диалоге с представителями промышленности Украины по вопросу будущих возможностей для заводского ремонта на ее территории. Танки Leopard-2 на Украину поставляет не только Германия, но и ряд других европейских стран, среди которых Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия и Испания. Кроме того, их поставляла Канада. Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли в том числе 37 "Леопардов". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231228/finpomosch-1918863377.html

https://ria.ru/20231229/davlenie-1918980096.html

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