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В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
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Туризм
 
16:58 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/krym-1919004182.html
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники
Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:58
2023-12-29T16:58
туризм
москва
санкт-петербург
омск
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новый год
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым всегда был и остается одним из любимым мест отдыха россиян. Наши отели и санатории подготовили праздничные новогодние и рождественские программы, акции и специальные предложения для своих гостей. Детские каникулы, оздоровление, семейный отдых и в целом гостеприимство - для Крыма в приоритете", - сказал Волченко журналистам. По его словам, в зимнем расписании в Крым ежедневно отправляется 9 поездов. "Это 4 поезда из Москвы, 1 ежедневный из Санкт-Петербурга и 4 поезда из регионов - Омск, Пермь, ежедневные из Кисловодска и Адлера. Кроме того, компания - перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" на период новогодних праздников увеличила количество поездов до 12 пар, назначив 3 дополнительных поезда в Крым из Москвы и Петербурга" - отметил министр.
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москва, санкт-петербург, омск, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новый год, гранд сервис экспресс
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Омск, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Новый год, Гранд Сервис Экспресс
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники

Волченко: Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян в новогодние дни

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОткрытие самого большого в Крыму ледового катка
Открытие самого большого в Крыму ледового катка - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Открытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«
"Крым всегда был и остается одним из любимым мест отдыха россиян. Наши отели и санатории подготовили праздничные новогодние и рождественские программы, акции и специальные предложения для своих гостей. Детские каникулы, оздоровление, семейный отдых и в целом гостеприимство - для Крыма в приоритете", - сказал Волченко журналистам.
По его словам, в зимнем расписании в Крым ежедневно отправляется 9 поездов.
«
"Это 4 поезда из Москвы, 1 ежедневный из Санкт-Петербурга и 4 поезда из регионов - Омск, Пермь, ежедневные из Кисловодска и Адлера. Кроме того, компания - перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" на период новогодних праздников увеличила количество поездов до 12 пар, назначив 3 дополнительных поезда в Крым из Москвы и Петербурга" - отметил министр.
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ТуризмМоскваСанкт-ПетербургОмскВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новый годГранд Сервис Экспресс
 
 
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