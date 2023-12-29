https://ria.ru/20231229/krym-1919004182.html
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники
Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:58
2023-12-29T16:58
2023-12-29T16:58
туризм
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санкт-петербург
омск
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новый год
гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым всегда был и остается одним из любимым мест отдыха россиян. Наши отели и санатории подготовили праздничные новогодние и рождественские программы, акции и специальные предложения для своих гостей. Детские каникулы, оздоровление, семейный отдых и в целом гостеприимство - для Крыма в приоритете", - сказал Волченко журналистам. По его словам, в зимнем расписании в Крым ежедневно отправляется 9 поездов. "Это 4 поезда из Москвы, 1 ежедневный из Санкт-Петербурга и 4 поезда из регионов - Омск, Пермь, ежедневные из Кисловодска и Адлера. Кроме того, компания - перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" на период новогодних праздников увеличила количество поездов до 12 пар, назначив 3 дополнительных поезда в Крым из Москвы и Петербурга" - отметил министр.
https://ria.ru/20231227/poezda-1918367536.html
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москва, санкт-петербург, омск, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новый год, гранд сервис экспресс
Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Омск, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Новый год, Гранд Сервис Экспресс
В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники
Волченко: Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян в новогодние дни