https://ria.ru/20231229/krym-1919004182.html

В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники

В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2023

В Крыму рассказали о востребованности курорта в новогодние праздники

Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:58

2023-12-29T16:58

2023-12-29T16:58

туризм

москва

санкт-петербург

омск

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новый год

гранд сервис экспресс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Крым остается одним из любимым мест отдыха россиян на предстоящих новогодних праздниках, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Крым всегда был и остается одним из любимым мест отдыха россиян. Наши отели и санатории подготовили праздничные новогодние и рождественские программы, акции и специальные предложения для своих гостей. Детские каникулы, оздоровление, семейный отдых и в целом гостеприимство - для Крыма в приоритете", - сказал Волченко журналистам. По его словам, в зимнем расписании в Крым ежедневно отправляется 9 поездов. "Это 4 поезда из Москвы, 1 ежедневный из Санкт-Петербурга и 4 поезда из регионов - Омск, Пермь, ежедневные из Кисловодска и Адлера. Кроме того, компания - перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" на период новогодних праздников увеличила количество поездов до 12 пар, назначив 3 дополнительных поезда в Крым из Москвы и Петербурга" - отметил министр.

https://ria.ru/20231227/poezda-1918367536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, санкт-петербург, омск, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новый год, гранд сервис экспресс