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Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023
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08:46 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kitay-1918893620.html
Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко
Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023
Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко
По предварительным оценкам, основным научным партнером России в 2023 году стал Китай - на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:46
2023-12-29T08:46
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По предварительным оценкам, основным научным партнером России в 2023 году стал Китай - на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества, вторую и третью позиции занимают США и Германия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Удельный вес США, Германии, Франции в общем количестве совместных публикаций снизился, а значимость ряда азиатских стран - Китая, Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции - заметно возросла. По предварительным оценкам, в 2023 году основным научным партнером России стал Китай — на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества. Вторую и третью позиции занимают США и Германия: 18% и 14,5% соответственно", - сказал Чернышенко. Он отметил, что по линии БРИКС за последние годы было поддержано 93 проекта в 11 научных областях, из них 59 проектов были реализованы при поддержке России. В сентябре 2022 года Минобрнауки России объявило о 33 проектах, которые победили в конкурсном отборе на совместные научные исследования со странами БРИКС - в них задействованы 27 российских, 17 бразильских, 27 индийских, 26 китайских и 15 южноафриканских организаций. Совместные проекты затрагивают разные направления - астрономия, медицина, информационно-коммуникационные технологии, материаловедение и нанотехнологии, возобновляемые источники энергии, напомнил Чернышенко. "Кстати, в прошлом году более 60 западных ученых подписали открытое письмо, в котором выразили желание продолжать сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, "чтобы вместе построить лучший мир". В числе подписантов - лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин, а также политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма. В среде экспертного сообщества в целом сохранились рабочие контакты с зарубежными коллегами из западных стран, но они по большей части видоизменились, приняв неофициальный характер", - подчеркнул зампред правительства.
https://ria.ru/20231228/svinina-1918827205.html
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россия, китай, сша, дмитрий чернышенко, фрэнсис фукуяма, брикс, в мире
Россия, Китай, США, Дмитрий Чернышенко, Фрэнсис Фукуяма, БРИКС, В мире
Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко

Чернышенко: Китай стал основным научным партнером России в 2023 году

© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоПодопытные крысы в лаборатории
Подопытные крысы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ имени Н.Г. Чернышевского
Подопытные крысы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По предварительным оценкам, основным научным партнером России в 2023 году стал Китай - на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества, вторую и третью позиции занимают США и Германия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Удельный вес США, Германии, Франции в общем количестве совместных публикаций снизился, а значимость ряда азиатских стран - Китая, Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции - заметно возросла. По предварительным оценкам, в 2023 году основным научным партнером России стал Китай — на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества. Вторую и третью позиции занимают США и Германия: 18% и 14,5% соответственно", - сказал Чернышенко.
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Он отметил, что по линии БРИКС за последние годы было поддержано 93 проекта в 11 научных областях, из них 59 проектов были реализованы при поддержке России.
В сентябре 2022 года Минобрнауки России объявило о 33 проектах, которые победили в конкурсном отборе на совместные научные исследования со странами БРИКС - в них задействованы 27 российских, 17 бразильских, 27 индийских, 26 китайских и 15 южноафриканских организаций. Совместные проекты затрагивают разные направления - астрономия, медицина, информационно-коммуникационные технологии, материаловедение и нанотехнологии, возобновляемые источники энергии, напомнил Чернышенко.
"Кстати, в прошлом году более 60 западных ученых подписали открытое письмо, в котором выразили желание продолжать сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, "чтобы вместе построить лучший мир". В числе подписантов - лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин, а также политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма. В среде экспертного сообщества в целом сохранились рабочие контакты с зарубежными коллегами из западных стран, но они по большей части видоизменились, приняв неофициальный характер", - подчеркнул зампред правительства.
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