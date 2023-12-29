https://ria.ru/20231229/kitay-1918893620.html

Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко

Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко - РИА Новости, 29.12.2023

Китай стал основным научным партнером России, заявил Чернышенко

По предварительным оценкам, основным научным партнером России в 2023 году стал Китай - на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:46

2023-12-29T08:46

2023-12-29T08:46

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. По предварительным оценкам, основным научным партнером России в 2023 году стал Китай - на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества, вторую и третью позиции занимают США и Германия, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Удельный вес США, Германии, Франции в общем количестве совместных публикаций снизился, а значимость ряда азиатских стран - Китая, Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции - заметно возросла. По предварительным оценкам, в 2023 году основным научным партнером России стал Китай — на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества. Вторую и третью позиции занимают США и Германия: 18% и 14,5% соответственно", - сказал Чернышенко. Он отметил, что по линии БРИКС за последние годы было поддержано 93 проекта в 11 научных областях, из них 59 проектов были реализованы при поддержке России. В сентябре 2022 года Минобрнауки России объявило о 33 проектах, которые победили в конкурсном отборе на совместные научные исследования со странами БРИКС - в них задействованы 27 российских, 17 бразильских, 27 индийских, 26 китайских и 15 южноафриканских организаций. Совместные проекты затрагивают разные направления - астрономия, медицина, информационно-коммуникационные технологии, материаловедение и нанотехнологии, возобновляемые источники энергии, напомнил Чернышенко. "Кстати, в прошлом году более 60 западных ученых подписали открытое письмо, в котором выразили желание продолжать сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, "чтобы вместе построить лучший мир". В числе подписантов - лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин, а также политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма. В среде экспертного сообщества в целом сохранились рабочие контакты с зарубежными коллегами из западных стран, но они по большей части видоизменились, приняв неофициальный характер", - подчеркнул зампред правительства.

https://ria.ru/20231228/svinina-1918827205.html

https://ria.ru/20231228/knr-1918699494.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, сша, дмитрий чернышенко, фрэнсис фукуяма, брикс, в мире