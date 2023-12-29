Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения
© Инкомбанк (1996)Кадр из фильма "Операция "С Новым Годом"
© Инкомбанк (1996)
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Павел Сурков. "Ирония судьбы" 31 декабря — классика. Еще обычно еще смотрят "Карнавальную ночь", "Джентльменов удачи", "Один дома". Но есть и не самые очевидные фильмы с атмосферой Нового года и Рождества. Какие именно — в материале РИА Новости.
"Операция "С Новым годом!"
В больнице на праздник оказывается знакомая по предыдущим фильмам Александра Рогожкина ("Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки") компания: писатель Сергей Олегович, оперуполномоченный Лева Соловейчик, генерал Иволгин и, конечно же, Кузьмич. Как всегда, дело не обойдется без изрядной дозы алкоголя — и в результате произойдет несколько новогодних чудес.
Это абсолютная комедия масок в стилистике Гоцци или Гольдони: узнаваемые персонажи, помещенные в нарочито нелепые обстоятельства. Здесь к любимым народным персонажам добавилось еще несколько ярких образов: скрывающийся от киллеров бизнесмен (Леонид Ярмольник), безнадежный больной, ни диагноза, ни имени которого никто не помнит (Сергей Маковецкий), и парочка наемных убийц, рассуждающих о приготовлении новогоднего стола. Получился калейдоскоп анекдотов, а поскольку сюжет замешан на российских реалиях конца 1990-х, фильм уже приобрел даже некоторый ностальгический смысл.
"Бедная Саша"
© Дельфин (1997)Кадр из фильма "Бедная Саша"
Кадр из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
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© Дельфин (1997)
Эпизод из фильма "Бедная Саша"
Эпизод из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
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© Дельфин (1997)
Фрагмент фильма "Бедная Саша"
Фрагмент фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
3 из 3
Кадр из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
1 из 3
Эпизод из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
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Фрагмент фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
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Еще один привет из той эпохи — история незадачливого преступника, вышедшего на побывку из тюрьмы и попавшего в ловушку, устроенную девочкой из "новой русской семьи". Но типичная каскадная комедия превращается в почти драматическое повествование о двух неприкаянных героях — Саше и стареющем взломщике, эдаком "честном воре". Отличный актерский ансамбль: Александр Збруев, Вера Глаголева, Валерий Гаркалин, Нина Русланова, Армен Джигарханян, Ольга Волкова.
Режиссер Тигран Кеосаян пытался идти по чаплинскому пути и показать историю "маленького человека", но в контексте времени. Что особенно мило, в одной из главных ролей, Аристарха, на большой экран вернулся Борис Сичкин, который когда-то сыграл у Кеосаяна-старшего знаменитого Бубу Касторского.
"Сверчок за очагом"
© Киностудия Глобус (2001)Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
© Киностудия Глобус (2001)
Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
Леонид Нечаев, создатель знаменитых "Приключений Буратино" и "Про Красную Шапочку", в 2001-м решил обратиться к одной из "рождественских повестей" Диккенса. И, в отличие от многих своих предыдущих экранизаций, когда литературный текст был лишь поводом для собственной экранной фантазии, на этот раз он обошелся с первоисточником чрезвычайно бережно.
© Киностудия Глобус (2001)Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
© Киностудия Глобус (2001)
Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
Великолепный актерский состав — Альберт Филозов, Евгений Сидихин, Борис Плотников — и потрясающая музыка Евгения Крылатова делают эту картину абсолютно незабываемой. Ощущение рождественского праздника, когда возможны любые чудеса, не отпустит вас до последнего кадра. Удивительно доброе и нежное кино.
"Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
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© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
Фрагмент фильма "Крепкий орешек"
Фрагмент фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
2 из 3
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
Эпизод из фильма "Крепкий орешек"
Эпизод из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
3 из 3
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
1 из 3
Фрагмент фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
2 из 3
Эпизод из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
3 из 3
А ведь это тоже самая настоящая рождественская сказка, в которой накануне праздника сошлись совершенно опереточные герой и злодей — Джон Макклейн и Ганс Грубер, Брюс Уиллис и Алан Рикман. Конечно, добро побеждает.
После этого фильма за Уиллисом окончательно закрепилась слава "простецкого супермена", не героя с мускулами из стали, а вполне рефлексирующего персонажа, которому может быть и больно, и весело, способного состроить уморительно тоскливую рожу. В общем, именно так, наверное, и надо снимать боевики — с иронией, абсолютно не всерьез. Когда вокруг — огоньки и иллюминация, а у тебя есть лишь пара часов, чтобы спасти человечество.
"Плохой Санта"
© Columbia Pictures Corporation (2003)Кадр из фильма "Плохой Санта"
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Кадр из фильма "Плохой Санта"
Еще одна приключенческая комедия — на этот раз о спивающемся воре, который придумал оригинальный способ грабить универмаги под Рождество. Он устраивается на работу Санта-Клаусом и вместе с напарником, изображающим эльфа, обчищает магазины после закрытия. И все было бы хорошо, но в дело вмешалась случайность в виде нелепого и всеми затюканного мальчишки.
За эту роль Билли Боба Торнтона номинировали на "Золотой глобус", и он считает ее одной из лучших. А комедия, хоть и получившая ряд возрастных ограничений из-за ругательств, неизменно входит в число рождественских фаворитов. Своеобразная вариация на вечную тему перевоспитания злодея с доброй душой, эдакая история про современного Гринча. В какой-то момент героя начинаешь жалеть, устав над ним смеяться.