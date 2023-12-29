https://ria.ru/20231229/kino-1918122288.html

Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения

Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения - РИА Новости, 29.12.2023

Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения

"Ирония судьбы" 31 декабря — классика. Еще обычно еще смотрят "Карнавальную ночь", "Джентльменов удачи", "Один дома". Но есть и не самые очевидные фильмы с... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:00

2023-12-29T08:05

культура

брюс уиллис

санта-клаус

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Павел Сурков. "Ирония судьбы" 31 декабря — классика. Еще обычно еще смотрят "Карнавальную ночь", "Джентльменов удачи", "Один дома". Но есть и не самые очевидные фильмы с атмосферой Нового года и Рождества. Какие именно — в материале РИА Новости."Операция "С Новым годом!" В больнице на праздник оказывается знакомая по предыдущим фильмам Александра Рогожкина ("Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки") компания: писатель Сергей Олегович, оперуполномоченный Лева Соловейчик, генерал Иволгин и, конечно же, Кузьмич. Как всегда, дело не обойдется без изрядной дозы алкоголя — и в результате произойдет несколько новогодних чудес.Это абсолютная комедия масок в стилистике Гоцци или Гольдони: узнаваемые персонажи, помещенные в нарочито нелепые обстоятельства. Здесь к любимым народным персонажам добавилось еще несколько ярких образов: скрывающийся от киллеров бизнесмен (Леонид Ярмольник), безнадежный больной, ни диагноза, ни имени которого никто не помнит (Сергей Маковецкий), и парочка наемных убийц, рассуждающих о приготовлении новогоднего стола. Получился калейдоскоп анекдотов, а поскольку сюжет замешан на российских реалиях конца 1990-х, фильм уже приобрел даже некоторый ностальгический смысл."Бедная Саша" Еще один привет из той эпохи — история незадачливого преступника, вышедшего на побывку из тюрьмы и попавшего в ловушку, устроенную девочкой из "новой русской семьи". Но типичная каскадная комедия превращается в почти драматическое повествование о двух неприкаянных героях — Саше и стареющем взломщике, эдаком "честном воре". Отличный актерский ансамбль: Александр Збруев, Вера Глаголева, Валерий Гаркалин, Нина Русланова, Армен Джигарханян, Ольга Волкова.Режиссер Тигран Кеосаян пытался идти по чаплинскому пути и показать историю "маленького человека", но в контексте времени. Что особенно мило, в одной из главных ролей, Аристарха, на большой экран вернулся Борис Сичкин, который когда-то сыграл у Кеосаяна-старшего знаменитого Бубу Касторского. "Сверчок за очагом"Леонид Нечаев, создатель знаменитых "Приключений Буратино" и "Про Красную Шапочку", в 2001-м решил обратиться к одной из "рождественских повестей" Диккенса. И, в отличие от многих своих предыдущих экранизаций, когда литературный текст был лишь поводом для собственной экранной фантазии, на этот раз он обошелся с первоисточником чрезвычайно бережно.Великолепный актерский состав — Альберт Филозов, Евгений Сидихин, Борис Плотников — и потрясающая музыка Евгения Крылатова делают эту картину абсолютно незабываемой. Ощущение рождественского праздника, когда возможны любые чудеса, не отпустит вас до последнего кадра. Удивительно доброе и нежное кино."Крепкий орешек" А ведь это тоже самая настоящая рождественская сказка, в которой накануне праздника сошлись совершенно опереточные герой и злодей — Джон Макклейн и Ганс Грубер, Брюс Уиллис и Алан Рикман. Конечно, добро побеждает.После этого фильма за Уиллисом окончательно закрепилась слава "простецкого супермена", не героя с мускулами из стали, а вполне рефлексирующего персонажа, которому может быть и больно, и весело, способного состроить уморительно тоскливую рожу. В общем, именно так, наверное, и надо снимать боевики — с иронией, абсолютно не всерьез. Когда вокруг — огоньки и иллюминация, а у тебя есть лишь пара часов, чтобы спасти человечество. "Плохой Санта"Еще одна приключенческая комедия — на этот раз о спивающемся воре, который придумал оригинальный способ грабить универмаги под Рождество. Он устраивается на работу Санта-Клаусом и вместе с напарником, изображающим эльфа, обчищает магазины после закрытия. И все было бы хорошо, но в дело вмешалась случайность в виде нелепого и всеми затюканного мальчишки.За эту роль Билли Боба Торнтона номинировали на "Золотой глобус", и он считает ее одной из лучших. А комедия, хоть и получившая ряд возрастных ограничений из-за ругательств, неизменно входит в число рождественских фаворитов. Своеобразная вариация на вечную тему перевоспитания злодея с доброй душой, эдакая история про современного Гринча. В какой-то момент героя начинаешь жалеть, устав над ним смеяться.

https://ria.ru/20231222/vystavka-1916921081.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

брюс уиллис, санта-клаус, дед мороз, новый год, кино и сериалы, что посмотреть