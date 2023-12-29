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Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения - РИА Новости, 29.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 29.12.2023 (обновлено: 08:05 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kino-1918122288.html
Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения
Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения - РИА Новости, 29.12.2023
Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения
"Ирония судьбы" 31 декабря — классика. Еще обычно еще смотрят "Карнавальную ночь", "Джентльменов удачи", "Один дома". Но есть и не самые очевидные фильмы с... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T08:00
2023-12-29T08:05
культура
брюс уиллис
санта-клаус
дед мороз
новый год
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Павел Сурков. "Ирония судьбы" 31 декабря — классика. Еще обычно еще смотрят "Карнавальную ночь", "Джентльменов удачи", "Один дома". Но есть и не самые очевидные фильмы с атмосферой Нового года и Рождества. Какие именно — в материале РИА Новости."Операция "С Новым годом!" В больнице на праздник оказывается знакомая по предыдущим фильмам Александра Рогожкина ("Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки") компания: писатель Сергей Олегович, оперуполномоченный Лева Соловейчик, генерал Иволгин и, конечно же, Кузьмич. Как всегда, дело не обойдется без изрядной дозы алкоголя — и в результате произойдет несколько новогодних чудес.Это абсолютная комедия масок в стилистике Гоцци или Гольдони: узнаваемые персонажи, помещенные в нарочито нелепые обстоятельства. Здесь к любимым народным персонажам добавилось еще несколько ярких образов: скрывающийся от киллеров бизнесмен (Леонид Ярмольник), безнадежный больной, ни диагноза, ни имени которого никто не помнит (Сергей Маковецкий), и парочка наемных убийц, рассуждающих о приготовлении новогоднего стола. Получился калейдоскоп анекдотов, а поскольку сюжет замешан на российских реалиях конца 1990-х, фильм уже приобрел даже некоторый ностальгический смысл."Бедная Саша" Еще один привет из той эпохи — история незадачливого преступника, вышедшего на побывку из тюрьмы и попавшего в ловушку, устроенную девочкой из "новой русской семьи". Но типичная каскадная комедия превращается в почти драматическое повествование о двух неприкаянных героях — Саше и стареющем взломщике, эдаком "честном воре". Отличный актерский ансамбль: Александр Збруев, Вера Глаголева, Валерий Гаркалин, Нина Русланова, Армен Джигарханян, Ольга Волкова.Режиссер Тигран Кеосаян пытался идти по чаплинскому пути и показать историю "маленького человека", но в контексте времени. Что особенно мило, в одной из главных ролей, Аристарха, на большой экран вернулся Борис Сичкин, который когда-то сыграл у Кеосаяна-старшего знаменитого Бубу Касторского. "Сверчок за очагом"Леонид Нечаев, создатель знаменитых "Приключений Буратино" и "Про Красную Шапочку", в 2001-м решил обратиться к одной из "рождественских повестей" Диккенса. И, в отличие от многих своих предыдущих экранизаций, когда литературный текст был лишь поводом для собственной экранной фантазии, на этот раз он обошелся с первоисточником чрезвычайно бережно.Великолепный актерский состав — Альберт Филозов, Евгений Сидихин, Борис Плотников — и потрясающая музыка Евгения Крылатова делают эту картину абсолютно незабываемой. Ощущение рождественского праздника, когда возможны любые чудеса, не отпустит вас до последнего кадра. Удивительно доброе и нежное кино."Крепкий орешек" А ведь это тоже самая настоящая рождественская сказка, в которой накануне праздника сошлись совершенно опереточные герой и злодей — Джон Макклейн и Ганс Грубер, Брюс Уиллис и Алан Рикман. Конечно, добро побеждает.После этого фильма за Уиллисом окончательно закрепилась слава "простецкого супермена", не героя с мускулами из стали, а вполне рефлексирующего персонажа, которому может быть и больно, и весело, способного состроить уморительно тоскливую рожу. В общем, именно так, наверное, и надо снимать боевики — с иронией, абсолютно не всерьез. Когда вокруг — огоньки и иллюминация, а у тебя есть лишь пара часов, чтобы спасти человечество. "Плохой Санта"Еще одна приключенческая комедия — на этот раз о спивающемся воре, который придумал оригинальный способ грабить универмаги под Рождество. Он устраивается на работу Санта-Клаусом и вместе с напарником, изображающим эльфа, обчищает магазины после закрытия. И все было бы хорошо, но в дело вмешалась случайность в виде нелепого и всеми затюканного мальчишки.За эту роль Билли Боба Торнтона номинировали на "Золотой глобус", и он считает ее одной из лучших. А комедия, хоть и получившая ряд возрастных ограничений из-за ругательств, неизменно входит в число рождественских фаворитов. Своеобразная вариация на вечную тему перевоспитания злодея с доброй душой, эдакая история про современного Гринча. В какой-то момент героя начинаешь жалеть, устав над ним смеяться.
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брюс уиллис, санта-клаус, дед мороз, новый год, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Брюс Уиллис, Санта-Клаус, Дед Мороз, Новый год, Кино и сериалы, что посмотреть

Смешные и атмосферные: какие фильмы посмотреть для новогоднего настроения

© Инкомбанк (1996)Кадр из фильма "Операция "С Новым Годом"
Кадр из фильма Операция С Новым Годом
© Инкомбанк (1996)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Павел Сурков. "Ирония судьбы" 31 декабря — классика. Еще обычно еще смотрят "Карнавальную ночь", "Джентльменов удачи", "Один дома". Но есть и не самые очевидные фильмы с атмосферой Нового года и Рождества. Какие именно — в материале РИА Новости.

"Операция "С Новым годом!"

В больнице на праздник оказывается знакомая по предыдущим фильмам Александра Рогожкина ("Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки") компания: писатель Сергей Олегович, оперуполномоченный Лева Соловейчик, генерал Иволгин и, конечно же, Кузьмич. Как всегда, дело не обойдется без изрядной дозы алкоголя — и в результате произойдет несколько новогодних чудес.
Это абсолютная комедия масок в стилистике Гоцци или Гольдони: узнаваемые персонажи, помещенные в нарочито нелепые обстоятельства. Здесь к любимым народным персонажам добавилось еще несколько ярких образов: скрывающийся от киллеров бизнесмен (Леонид Ярмольник), безнадежный больной, ни диагноза, ни имени которого никто не помнит (Сергей Маковецкий), и парочка наемных убийц, рассуждающих о приготовлении новогоднего стола. Получился калейдоскоп анекдотов, а поскольку сюжет замешан на российских реалиях конца 1990-х, фильм уже приобрел даже некоторый ностальгический смысл.

"Бедная Саша"

© Дельфин (1997)Кадр из фильма "Бедная Саша"
Кадр из фильма Бедная Саша
Кадр из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
1 из 3
© Дельфин (1997)

Эпизод из фильма "Бедная Саша"

Кадр из фильма Бедная Саша

Эпизод из фильма "Бедная Саша"

© Дельфин (1997)
2 из 3
© Дельфин (1997)

Фрагмент фильма "Бедная Саша"

Кадр из фильма Бедная Саша

Фрагмент фильма "Бедная Саша"

© Дельфин (1997)
3 из 3
Кадр из фильма "Бедная Саша"
© Дельфин (1997)
1 из 3

Эпизод из фильма "Бедная Саша"

© Дельфин (1997)
2 из 3

Фрагмент фильма "Бедная Саша"

© Дельфин (1997)
3 из 3
Еще один привет из той эпохи — история незадачливого преступника, вышедшего на побывку из тюрьмы и попавшего в ловушку, устроенную девочкой из "новой русской семьи". Но типичная каскадная комедия превращается в почти драматическое повествование о двух неприкаянных героях — Саше и стареющем взломщике, эдаком "честном воре". Отличный актерский ансамбль: Александр Збруев, Вера Глаголева, Валерий Гаркалин, Нина Русланова, Армен Джигарханян, Ольга Волкова.
Режиссер Тигран Кеосаян пытался идти по чаплинскому пути и показать историю "маленького человека", но в контексте времени. Что особенно мило, в одной из главных ролей, Аристарха, на большой экран вернулся Борис Сичкин, который когда-то сыграл у Кеосаяна-старшего знаменитого Бубу Касторского.

"Сверчок за очагом"

© Киностудия Глобус (2001)Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
Кадр из фильма Сверчок за очагом
© Киностудия Глобус (2001)
Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
Леонид Нечаев, создатель знаменитых "Приключений Буратино" и "Про Красную Шапочку", в 2001-м решил обратиться к одной из "рождественских повестей" Диккенса. И, в отличие от многих своих предыдущих экранизаций, когда литературный текст был лишь поводом для собственной экранной фантазии, на этот раз он обошелся с первоисточником чрезвычайно бережно.
© Киностудия Глобус (2001)Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
Кадр из фильма Сверчок за очагом
© Киностудия Глобус (2001)
Кадр из фильма "Сверчок за очагом"
Великолепный актерский состав — Альберт Филозов, Евгений Сидихин, Борис Плотников — и потрясающая музыка Евгения Крылатова делают эту картину абсолютно незабываемой. Ощущение рождественского праздника, когда возможны любые чудеса, не отпустит вас до последнего кадра. Удивительно доброе и нежное кино.

"Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Кадр из фильма Крепкий орешек
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
1 из 3
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)

Фрагмент фильма "Крепкий орешек"

Кадр из фильма Крепкий орешек

Фрагмент фильма "Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
2 из 3
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)

Эпизод из фильма "Крепкий орешек"

Кадр из фильма Крепкий орешек

Эпизод из фильма "Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
3 из 3
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
1 из 3

Фрагмент фильма "Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
2 из 3

Эпизод из фильма "Крепкий орешек"

© 20th Century Fox Film Corporation (1988)
3 из 3
А ведь это тоже самая настоящая рождественская сказка, в которой накануне праздника сошлись совершенно опереточные герой и злодей — Джон Макклейн и Ганс Грубер, Брюс Уиллис и Алан Рикман. Конечно, добро побеждает.
После этого фильма за Уиллисом окончательно закрепилась слава "простецкого супермена", не героя с мускулами из стали, а вполне рефлексирующего персонажа, которому может быть и больно, и весело, способного состроить уморительно тоскливую рожу. В общем, именно так, наверное, и надо снимать боевики — с иронией, абсолютно не всерьез. Когда вокруг — огоньки и иллюминация, а у тебя есть лишь пара часов, чтобы спасти человечество.

"Плохой Санта"

© Columbia Pictures Corporation (2003)Кадр из фильма "Плохой Санта"
Кадр из фильма Плохой Санта
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Кадр из фильма "Плохой Санта"
Еще одна приключенческая комедия — на этот раз о спивающемся воре, который придумал оригинальный способ грабить универмаги под Рождество. Он устраивается на работу Санта-Клаусом и вместе с напарником, изображающим эльфа, обчищает магазины после закрытия. И все было бы хорошо, но в дело вмешалась случайность в виде нелепого и всеми затюканного мальчишки.
За эту роль Билли Боба Торнтона номинировали на "Золотой глобус", и он считает ее одной из лучших. А комедия, хоть и получившая ряд возрастных ограничений из-за ругательств, неизменно входит в число рождественских фаворитов. Своеобразная вариация на вечную тему перевоспитания злодея с доброй душой, эдакая история про современного Гринча. В какой-то момент героя начинаешь жалеть, устав над ним смеяться.
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