В Киеве сообщили, сколько еще продержится Украина
Кущ: Украина самостоятельно продержится шесть месяцев
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Без западной помощи возможность Украины продержаться ограничивается одним годом, такое мнение выразил украинский эксперт Алексей Кущ в беседе с телеканалом Al-Jazeera.
"Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета", — заявил он.
По словам Куща, помощь западных стран удерживает Киев "на плаву" с самого начала российской спецоперации и будет решающим фактором стабильности экономики Украины в будущем. Только в случае получения значительных инвестиций и возвращения "некоторых беженцев" Украина, по мнению аналитика, сможет достичь "фактора безопасности", но не ранее 2025 года.
Кущ добавил, что еще одним немаловажным фактором экономического роста для Украины является "разблокирование" портов в Черном и Азовском морях для возобновления поставок зерна и стали.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
В середине декабря Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов. В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.