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В Киеве сообщили, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 29.12.2023
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04:21 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kiev-1918879422.html
В Киеве сообщили, сколько еще продержится Украина
В Киеве сообщили, сколько еще продержится Украина - РИА Новости, 29.12.2023
В Киеве сообщили, сколько еще продержится Украина
Без западной помощи возможность Украины продержаться ограничивается одним годом, такое мнение выразил украинский эксперт Алексей Кущ в беседе с телеканалом... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T04:21
2023-12-29T04:21
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украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Без западной помощи возможность Украины продержаться ограничивается одним годом, такое мнение выразил украинский эксперт Алексей Кущ в беседе с телеканалом Al-Jazeera."Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета", — заявил он.По словам Куща, помощь западных стран удерживает Киев "на плаву" с самого начала российской спецоперации и будет решающим фактором стабильности экономики Украины в будущем. Только в случае получения значительных инвестиций и возвращения "некоторых беженцев" Украина, по мнению аналитика, сможет достичь "фактора безопасности", но не ранее 2025 года.Кущ добавил, что еще одним немаловажным фактором экономического роста для Украины является "разблокирование" портов в Черном и Азовском морях для возобновления поставок зерна и стали.В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.В середине декабря Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов. В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html
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в мире, украина, киев, алексей кущ, сергей марченко, энтони блинкен, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Алексей Кущ, Сергей Марченко, Энтони Блинкен, Евросоюз
В Киеве сообщили, сколько еще продержится Украина

Кущ: Украина самостоятельно продержится шесть месяцев

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкФлаг ЕС на площади Независимости в Киеве
Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Флаг ЕС на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Без западной помощи возможность Украины продержаться ограничивается одним годом, такое мнение выразил украинский эксперт Алексей Кущ в беседе с телеканалом Al-Jazeera.
"Теоретически Украина самостоятельно может продержаться от шести месяцев до года. Но для этого потребуется заморозить ряд статей бюджета", — заявил он.
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По словам Куща, помощь западных стран удерживает Киев "на плаву" с самого начала российской спецоперации и будет решающим фактором стабильности экономики Украины в будущем. Только в случае получения значительных инвестиций и возвращения "некоторых беженцев" Украина, по мнению аналитика, сможет достичь "фактора безопасности", но не ранее 2025 года.
Кущ добавил, что еще одним немаловажным фактором экономического роста для Украины является "разблокирование" портов в Черном и Азовском морях для возобновления поставок зерна и стали.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.
В середине декабря Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов. В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Белый дом ранее предупреждал, что этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
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