https://ria.ru/20231229/kharitonov-1918921125.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:41
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, следует из постановления ЦИК.Согласно документу, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии Веронику Волочаеву, Георгия Камнева, Игоря Макарова, Виталину Пономаренко, Григория Сенина, Виктора Царихина.Также комиссия зарегистрировала шестерых уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам - Веронику Волочаеву, Сергея Куликова, Ларису Курбалеву, Елену Никулину, Мурата Созарукова, Ларису Титаеву.Кроме того, Харитонову разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты 27 декабря. Ранее его выдвижение поддержал съезд КПРФ.
https://ria.ru/20231227/teledebaty-1918400150.html
https://ria.ru/20231223/kharitonov-1917663402.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, кпрф, николай харитонов, россия, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, КПРФ, Николай Харитонов, Россия, Госдума РФ
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах
ЦИК зарегистрировал 12 представителей КПРФ по выдвижению Харитонова на выборах
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, следует из постановления ЦИК.
Согласно документу, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии Веронику Волочаеву, Георгия Камнева, Игоря Макарова, Виталину Пономаренко, Григория Сенина, Виктора Царихина.
Харитонов считает, что скоро могут начаться предвыборные теледебаты
Также комиссия зарегистрировала шестерых уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам - Веронику Волочаеву, Сергея Куликова, Ларису Курбалеву, Елену Никулину, Мурата Созарукова, Ларису Титаеву.
Кроме того, Харитонову разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Депутат Госдумы
от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты 27 декабря. Ранее его выдвижение поддержал съезд КПРФ.
Биография Николая Харитонова