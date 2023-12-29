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ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
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11:29 29.12.2023 (обновлено: 11:41 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/kharitonov-1918921125.html
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах - РИА Новости, 29.12.2023
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T11:29
2023-12-29T11:41
выборы президента россии — 2024
политика
кпрф
николай харитонов
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, следует из постановления ЦИК.Согласно документу, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии Веронику Волочаеву, Георгия Камнева, Игоря Макарова, Виталину Пономаренко, Григория Сенина, Виктора Царихина.Также комиссия зарегистрировала шестерых уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам - Веронику Волочаеву, Сергея Куликова, Ларису Курбалеву, Елену Никулину, Мурата Созарукова, Ларису Титаеву.Кроме того, Харитонову разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты 27 декабря. Ранее его выдвижение поддержал съезд КПРФ.
https://ria.ru/20231227/teledebaty-1918400150.html
https://ria.ru/20231223/kharitonov-1917663402.html
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политика, кпрф, николай харитонов, россия, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Политика, КПРФ, Николай Харитонов, Россия, Госдума РФ
ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах

ЦИК зарегистрировал 12 представителей КПРФ по выдвижению Харитонова на выборах

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, следует из постановления ЦИК.
Согласно документу, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии Веронику Волочаеву, Георгия Камнева, Игоря Макарова, Виталину Пономаренко, Григория Сенина, Виктора Царихина.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов и первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин во время пресс-подхода в ЦИК РФ. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Харитонов считает, что скоро могут начаться предвыборные теледебаты
27 декабря, 11:49
Также комиссия зарегистрировала шестерых уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам - Веронику Волочаеву, Сергея Куликова, Ларису Курбалеву, Елену Никулину, Мурата Созарукова, Ларису Титаеву.
Кроме того, Харитонову разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты 27 декабря. Ранее его выдвижение поддержал съезд КПРФ.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов во время голосования по кандидатуре на выборы президента РФ от партии - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Биография Николая Харитонова
23 декабря, 15:46
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКПРФНиколай ХаритоновРоссияГосдума РФ
 
 
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