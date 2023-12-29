https://ria.ru/20231229/kharitonov-1918921125.html

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах - РИА Новости, 29.12.2023

ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Харитонова на выборах

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:29

2023-12-29T11:29

2023-12-29T11:41

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных представителей КПРФ, выдвинувшей Николая Харитонова кандидатом на должность президента РФ, следует из постановления ЦИК.Согласно документу, ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии Веронику Волочаеву, Георгия Камнева, Игоря Макарова, Виталину Пономаренко, Григория Сенина, Виктора Царихина.Также комиссия зарегистрировала шестерых уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам - Веронику Волочаеву, Сергея Куликова, Ларису Курбалеву, Елену Никулину, Мурата Созарукова, Ларису Титаеву.Кроме того, Харитонову разрешено открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты 27 декабря. Ранее его выдвижение поддержал съезд КПРФ.

https://ria.ru/20231227/teledebaty-1918400150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, кпрф, николай харитонов, россия, госдума рф