https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html

"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО

"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023

"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Украины терпят поражения по всей линии соприкосновения, сообщает Asia Times. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:45

2023-12-29T09:45

2023-12-29T09:45

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражения по всей линии соприкосновения, сообщает Asia Times."На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения", — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские войска зачищают украинских бойцов на разных участках в зоне боевых действий. Он отмечает, что украинцев оттесняют на запад и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.Журналист подчеркнул, что США наблюдают за происходящим на поле боя, и в случае неблагоприятного для них исхода Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с Россией, а если оно откажется, то они могут устроить в Киеве военный переворот.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.

https://ria.ru/20231229/porazhenie-1918894324.html

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политика, в мире, сша, россия, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины