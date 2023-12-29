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"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023
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09:45 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/katastrofa-1918902095.html
"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО
"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 29.12.2023
"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО
Вооруженные силы Украины терпят поражения по всей линии соприкосновения, сообщает Asia Times. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:45
2023-12-29T09:45
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владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражения по всей линии соприкосновения, сообщает Asia Times.&quot;На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения&quot;, — говорится в материале.Как указал обозреватель, российские войска зачищают украинских бойцов на разных участках в зоне боевых действий. Он отмечает, что украинцев оттесняют на запад и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.Журналист подчеркнул, что США наблюдают за происходящим на поле боя, и в случае неблагоприятного для них исхода Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с Россией, а если оно откажется, то они могут устроить в Киеве военный переворот.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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политика, в мире, сша, россия, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, В мире, США, Россия, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"По всей линии соприкосновения". СМИ сообщили о катастрофе ВСУ в зоне СВО

AT: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины терпят поражения по всей линии соприкосновения, сообщает Asia Times.
«

"На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения", — говорится в материале.

Как указал обозреватель, российские войска зачищают украинских бойцов на разных участках в зоне боевых действий. Он отмечает, что украинцев оттесняют на запад и в ближайшее время может наступить полный крах ВСУ.
Журналист подчеркнул, что США наблюдают за происходящим на поле боя, и в случае неблагоприятного для них исхода Штаты попробуют заставить украинское руководство пойти на переговоры с Россией, а если оно откажется, то они могут устроить в Киеве военный переворот.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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