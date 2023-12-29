https://ria.ru/20231229/kalkulyatory-1919060190.html

На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы

На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы - РИА Новости, 29.12.2023

На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы

Калькуляторы не разрешили использовать на основном государственном экзамене по математике в России в 2024 году, его использование не предусмотрено правилами... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:37

2023-12-29T21:37

2023-12-29T21:37

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908436988_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_66127dd64cf277033430fbb303595e54.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калькуляторы не разрешили использовать на основном государственном экзамене по математике в России в 2024 году, его использование не предусмотрено правилами проведения экзамена, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам: по математике - линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования", - сказано в документе. Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. При этом 25 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости сообщал, что окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе ОГЭ по математике еще не принято.

https://ria.ru/20231225/ege-1917807986.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)