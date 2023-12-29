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На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы - РИА Новости, 29.12.2023
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21:37 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/kalkulyatory-1919060190.html
На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы
На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы - РИА Новости, 29.12.2023
На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы
Калькуляторы не разрешили использовать на основном государственном экзамене по математике в России в 2024 году, его использование не предусмотрено правилами... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:37
2023-12-29T21:37
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калькуляторы не разрешили использовать на основном государственном экзамене по математике в России в 2024 году, его использование не предусмотрено правилами проведения экзамена, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам: по математике - линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования", - сказано в документе. Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. При этом 25 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости сообщал, что окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе ОГЭ по математике еще не принято.
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы

На ОГЭ по математике в 2024 году не разрешили использовать калькуляторы

CC0 / / Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе
Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
CC0 / /
Калькулятор, блокнот и ручка лежат на столе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Калькуляторы не разрешили использовать на основном государственном экзамене по математике в России в 2024 году, его использование не предусмотрено правилами проведения экзамена, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"Допускается использование участниками ОГЭ следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам: по математике - линейка для построения чертежей и рисунков, справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования", - сказано в документе.
Ранее были опубликованы демоверсии ОГЭ по математике, согласно которым, школьникам при решении экзамена можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. При этом 25 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью РИА Новости сообщал, что окончательное решение по возможности использовать калькулятор в ходе ОГЭ по математике еще не принято.
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Анзор Музаев: глобальных изменений в ЕГЭ ближайшие годы не будет
25 декабря, 12:30
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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