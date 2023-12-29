https://ria.ru/20231229/grazhdanstvo-1918895704.html
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства - РИА Новости, 29.12.2023
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства
Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:04
2023-12-29T09:04
2023-12-29T09:04
общество
красноярский край
таджикистан
киргизия
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КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк МВД. По его данным, двое из них выходцы из Таджикистана, один - из Киргизии. "В Красноярском крае полицейскими впервые вынесено решение о прекращении гражданства РФ за совершение преступления... Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, ранее приобретшим российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом", - говорится в сообщении. Гражданства лишились трое мужчин, 1976, 1994, 2001 годов рождения, каждый из которых в разное время совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Все они приговорены судом к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы. "В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны. В случае неисполнения данной обязанности будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации", - отмечают в главке.
https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, таджикистан, киргизия
Общество, Красноярский край, Таджикистан, Киргизия
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства
В Красноярском крае впервые лишили гражданства России за тяжкие преступления
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости.
Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает
краевой главк МВД.
По его данным, двое из них выходцы из Таджикистана
, один - из Киргизии
.
"В Красноярском крае полицейскими впервые вынесено решение о прекращении гражданства РФ за совершение преступления... Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, ранее приобретшим российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом", - говорится в сообщении.
Гражданства лишились трое мужчин, 1976, 1994, 2001 годов рождения, каждый из которых в разное время совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Все они приговорены судом к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы.
"В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны. В случае неисполнения данной обязанности будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации", - отмечают в главке.
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