Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/grazhdanstvo-1918895704.html
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства - РИА Новости, 29.12.2023
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства
Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:04
2023-12-29T09:04
общество
красноярский край
таджикистан
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк МВД. По его данным, двое из них выходцы из Таджикистана, один - из Киргизии. "В Красноярском крае полицейскими впервые вынесено решение о прекращении гражданства РФ за совершение преступления... Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, ранее приобретшим российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом", - говорится в сообщении. Гражданства лишились трое мужчин, 1976, 1994, 2001 годов рождения, каждый из которых в разное время совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Все они приговорены судом к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы. "В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны. В случае неисполнения данной обязанности будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации", - отмечают в главке.
https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html
красноярский край
таджикистан
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40c3de185a2b2603206c248fb1c5240b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярский край, таджикистан, киргизия
Общество, Красноярский край, Таджикистан, Киргизия
В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства

В Красноярском крае впервые лишили гражданства России за тяжкие преступления

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, двое из них выходцы из Таджикистана, один - из Киргизии.
"В Красноярском крае полицейскими впервые вынесено решение о прекращении гражданства РФ за совершение преступления... Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, ранее приобретшим российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом", - говорится в сообщении.
Гражданства лишились трое мужчин, 1976, 1994, 2001 годов рождения, каждый из которых в разное время совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Все они приговорены судом к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы.
"В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны. В случае неисполнения данной обязанности будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации", - отмечают в главке.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства
Вчера, 10:21
 
ОбществоКрасноярский крайТаджикистанКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала