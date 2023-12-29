https://ria.ru/20231229/grazhdanstvo-1918895704.html

В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства

В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства - РИА Новости, 29.12.2023

В Красноярском крае преступников впервые лишили российского гражданства

Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:04

2023-12-29T09:04

2023-12-29T09:04

общество

красноярский край

таджикистан

киргизия

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КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Три человека в Красноярском крае за совершенные преступления лишены приобретенного гражданства РФ, это первый подобный случай в регионе, сообщает краевой главк МВД. По его данным, двое из них выходцы из Таджикистана, один - из Киргизии. "В Красноярском крае полицейскими впервые вынесено решение о прекращении гражданства РФ за совершение преступления... Приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации трем лицам, осужденным за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, ранее приобретшим российское гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом", - говорится в сообщении. Гражданства лишились трое мужчин, 1976, 1994, 2001 годов рождения, каждый из которых в разное время совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Все они приговорены судом к различному наказанию, в том числе к реальному лишению свободы. "В настоящее время полицейскими организована работа по изъятию паспортов граждан Российской Федерации. После отбывания назначенного наказания каждый из осужденных будет обязан покинуть территорию страны. В случае неисполнения данной обязанности будут применены принудительные меры по удалению правонарушителей с территории Российской Федерации", - отмечают в главке.

https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html

красноярский край

таджикистан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, красноярский край, таджикистан, киргизия