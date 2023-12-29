Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
МО: первый замминистра обороны Цаликов вручил госнаграды участникам СВО
© Минобороны РоссииПервый замминистра обороны Руслан Цаликов во время вручения госнаград участникам СВО
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов во время вручения госнаград участникам СВО
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов вручил в госпитале имени Вишневского государственные награды участникам спецоперации, сообщили в Минобороны.
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"Знак особого отличия — медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации — Руслан Цаликов вручил полковнику Залибеку Умаеву", — рассказали в ведомстве.
Во время подготовки к контрнаступлению ВСУ полковник Умаев грамотно организовал многоэшелонированную систему инженерных заграждений общей протяженностью более 300 километров. Он лично осуществлял установку минных полей на наиболее опасных участках линии обороны. За два месяца украинского контрнаступления благодаря действиям Умаева на минах подорвались более 30 танков и 50 единиц бронетехники противника.
Кроме того, Цаликов вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, ордена Мужества и медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и "За спасение погибавших".
Первый замминистра обороны передал бойцам поздравления и добрые пожелания от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и членов коллегии ведомства, поблагодарил их за профессионализм, мужество и силу духа, проявленные при решении поставленных задач, а также пожелал скорейшего выздоровления. Цаликов также поинтересовался состоянием здоровья военных, условиями размещения, обсудил с ними их планы на будущее.
Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин доложил первому замминистра обороны, что все поступившие в медучреждение бойцы получают необходимую медицинскую помощь.