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Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 29.12.2023 (обновлено: 19:20 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/gosnagrady-1919033557.html
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО - РИА Новости, 29.12.2023
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов вручил в госпитале имени Вишневского государственные награды участникам спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:27
2023-12-29T19:20
россия
руслан цаликов
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов вручил в госпитале имени Вишневского государственные награды участникам спецоперации, сообщили в Минобороны. "Знак особого отличия — медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации — Руслан Цаликов вручил полковнику Залибеку Умаеву", — рассказали в ведомстве.Во время подготовки к контрнаступлению ВСУ полковник Умаев грамотно организовал многоэшелонированную систему инженерных заграждений общей протяженностью более 300 километров. Он лично осуществлял установку минных полей на наиболее опасных участках линии обороны. За два месяца украинского контрнаступления благодаря действиям Умаева на минах подорвались более 30 танков и 50 единиц бронетехники противника.Кроме того, Цаликов вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, ордена Мужества и медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и "За спасение погибавших".Первый замминистра обороны передал бойцам поздравления и добрые пожелания от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и членов коллегии ведомства, поблагодарил их за профессионализм, мужество и силу духа, проявленные при решении поставленных задач, а также пожелал скорейшего выздоровления. Цаликов также поинтересовался состоянием здоровья военных, условиями размещения, обсудил с ними их планы на будущее.Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин доложил первому замминистра обороны, что все поступившие в медучреждение бойцы получают необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231229/nagrazhdenie-1918881597.html
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россия, руслан цаликов, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Россия, Руслан Цаликов, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Замминистра обороны вручил госнаграды участникам СВО

МО: первый замминистра обороны Цаликов вручил госнаграды участникам СВО

© Минобороны РоссииПервый замминистра обороны Руслан Цаликов во время вручения госнаград участникам СВО
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов во время вручения госнаград участникам СВО
© Минобороны России
Первый замминистра обороны Руслан Цаликов во время вручения госнаград участникам СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов вручил в госпитале имени Вишневского государственные награды участникам спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Знак особого отличия — медаль "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации — Руслан Цаликов вручил полковнику Залибеку Умаеву", — рассказали в ведомстве.
Во время подготовки к контрнаступлению ВСУ полковник Умаев грамотно организовал многоэшелонированную систему инженерных заграждений общей протяженностью более 300 километров. Он лично осуществлял установку минных полей на наиболее опасных участках линии обороны. За два месяца украинского контрнаступления благодаря действиям Умаева на минах подорвались более 30 танков и 50 единиц бронетехники противника.
Кроме того, Цаликов вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне спецоперации, ордена Мужества и медали "За отвагу", "За храбрость" II степени и "За спасение погибавших".
Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Герасимов вручил госнаграды военным, отличившимся при освобождении Марьинки
Вчера, 05:13
Первый замминистра обороны передал бойцам поздравления и добрые пожелания от имени главы Минобороны Сергея Шойгу и членов коллегии ведомства, поблагодарил их за профессионализм, мужество и силу духа, проявленные при решении поставленных задач, а также пожелал скорейшего выздоровления. Цаликов также поинтересовался состоянием здоровья военных, условиями размещения, обсудил с ними их планы на будущее.
Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин доложил первому замминистра обороны, что все поступившие в медучреждение бойцы получают необходимую медицинскую помощь.
Церемония вручения наград участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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Вчера, 04:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРуслан ЦаликовВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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