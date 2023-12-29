https://ria.ru/20231229/genotsid-1919054525.html

МИД Британии: страна не будет признавать "голодомор" геноцидом украинцев

МИД Британии: страна не будет признавать "голодомор" геноцидом украинцев - РИА Новости, 29.12.2023

МИД Британии: страна не будет признавать "голодомор" геноцидом украинцев

Власти Великобритании не намерены признавать "голодомор" геноцидом украинского народа, подобные решения должны принимать не правительства стран, а компетентные... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T20:43

2023-12-29T20:43

2023-12-29T20:44

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Власти Великобритании не намерены признавать "голодомор" геноцидом украинского народа, подобные решения должны принимать не правительства стран, а компетентные судебные органы, заявил в пятницу замглавы британского МИД Тарик Ахмад. В мае палата общин британского парламента приняла резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. Однако, как сообщалось в СМИ, правительство не планирует этого делать, имея "веские и логичные причины", чтобы воздержаться от оценки событий почти столетней давности. Одобренная в палате общин инициатива при этом не имеет обязательной силы. "Голодомор был ужасной катастрофой, вызванной человеческим фактором. Давняя позиция Великобритании заключается в том, что любое решение по поводу того, имел ли место геноцид, должен выносить компетентный суд после изучения всех доказательств, а не правительства или внесудебные стороны", - говорится в письменном ответе Ахмада на вопрос о соответствующих планах британского правительства. Ответ заместителя министра был опубликован на сайте парламента. В октябре парламентская ассамблея Совета Европы в четверг приняла резолюцию о признании "голодомора" в 1932-1933 годах "геноцидом украинского народа". Ранее парламенты ряд стран, в том числе Франции, Италии и Нидерландов, также признали "голодомор" геноцидом народа Украины. На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20231129/golodomor-1912776810.html

https://ria.ru/20231126/posolstvo-1911890639.html

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