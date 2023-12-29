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Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год - РИА Новости, 29.12.2023
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21:35 29.12.2023 (обновлено: 22:31 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год - РИА Новости, 29.12.2023
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:35
2023-12-29T22:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.&quot;В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября&quot;, — уточнили там.Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:Резервные дни предусмотрены в период с 20 июня по 1 июля.В свою очередь, Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также разделили на три периода:Уточняется, что экзамены, запланированные ранее на 24 и 25 мая, решили перенести, чтобы освободить эти дни для "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в девятых классах проведут 27 мая, а также 11 и 14 июня "в связи с использованием компьютерного оборудования".Кроме того, в ведомстве сообщили, что из приказа, касающегося Основного государственного экзамена, исключили норму, которая разрешала использовать на тестировании по математике непрограммируемый калькулятор. О возможности его применения после 2024 года сообщат после дополнительной проработки вопроса.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ
Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учитель пишет на доске образец заполнения экзаменационного листа перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
«

"В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября", — уточнили там.

Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:
  • 28 мая — русский язык;
  • 31 мая — математика;
  • 4 июня — обществознание;
  • 7 и 8 июня — информатика;
  • 10 июня — история и физика;
  • 13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;
  • 17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.
Резервные дни предусмотрены в период с 20 июня по 1 июля.
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В свою очередь, Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также разделили на три периода:
  • досрочный — с 23 апреля по 18 мая;
  • основной — с 21 мая по 2 июля;
  • дополнительный — с 3 по 24 сентября.
Уточняется, что экзамены, запланированные ранее на 24 и 25 мая, решили перенести, чтобы освободить эти дни для "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в девятых классах проведут 27 мая, а также 11 и 14 июня "в связи с использованием компьютерного оборудования".
Кроме того, в ведомстве сообщили, что из приказа, касающегося Основного государственного экзамена, исключили норму, которая разрешала использовать на тестировании по математике непрограммируемый калькулятор. О возможности его применения после 2024 года сообщат после дополнительной проработки вопроса.
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