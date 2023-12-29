https://ria.ru/20231229/ege-1919060541.html

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год - РИА Новости, 29.12.2023

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год

Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T21:35

2023-12-29T21:35

2023-12-29T22:31

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства."В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября", — уточнили там.Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:Резервные дни предусмотрены в период с 20 июня по 1 июля.В свою очередь, Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также разделили на три периода:Уточняется, что экзамены, запланированные ранее на 24 и 25 мая, решили перенести, чтобы освободить эти дни для "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в девятых классах проведут 27 мая, а также 11 и 14 июня "в связи с использованием компьютерного оборудования".Кроме того, в ведомстве сообщили, что из приказа, касающегося Основного государственного экзамена, исключили норму, которая разрешала использовать на тестировании по математике непрограммируемый калькулятор. О возможности его применения после 2024 года сообщат после дополнительной проработки вопроса.

https://ria.ru/20231225/ege-1917858323.html

https://ria.ru/20231225/ege-1917861409.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)