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Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год - РИА Новости, 29.12.2023
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T21:35
2023-12-29T21:35
2023-12-29T22:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства."В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября", — уточнили там.Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:Резервные дни предусмотрены в период с 20 июня по 1 июля.В свою очередь, Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также разделили на три периода:Уточняется, что экзамены, запланированные ранее на 24 и 25 мая, решили перенести, чтобы освободить эти дни для "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в девятых классах проведут 27 мая, а также 11 и 14 июня "в связи с использованием компьютерного оборудования".Кроме того, в ведомстве сообщили, что из приказа, касающегося Основного государственного экзамена, исключили норму, которая разрешала использовать на тестировании по математике непрограммируемый калькулятор. О возможности его применения после 2024 года сообщат после дополнительной проработки вопроса.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2024 год
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год, основной период начнется 23 мая и завершится 1 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период — с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период — с 4 по 23 сентября", — уточнили там.
Основной период начнется 23 мая с ЕГЭ по географии, литературе и химии. Остальные экзамены пройдут в следующие сроки:
- 28 мая — русский язык;
- 31 мая — математика;
- 4 июня — обществознание;
- 7 и 8 июня — информатика;
- 10 июня — история и физика;
- 13 июня — биология и письменный экзамен по иностранному языку;
- 17 и 18 июня — устный экзамен по иностранному языку.
Резервные дни предусмотрены в период с 20 июня по 1 июля.
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В свою очередь, Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников девятых классов также разделили на три периода:
- досрочный — с 23 апреля по 18 мая;
- основной — с 21 мая по 2 июля;
- дополнительный — с 3 по 24 сентября.
Уточняется, что экзамены, запланированные ранее на 24 и 25 мая, решили перенести, чтобы освободить эти дни для "последних звонков". ОГЭ и ГВЭ по информатике в девятых классах проведут 27 мая, а также 11 и 14 июня "в связи с использованием компьютерного оборудования".
Кроме того, в ведомстве сообщили, что из приказа, касающегося Основного государственного экзамена, исключили норму, которая разрешала использовать на тестировании по математике непрограммируемый калькулятор. О возможности его применения после 2024 года сообщат после дополнительной проработки вопроса.
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