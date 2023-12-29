https://ria.ru/20231229/dvizhenie-1918921645.html

В России существенно расширилось донорское движение

В России существенно расширилось донорское движение - РИА Новости, 29.12.2023

В России существенно расширилось донорское движение

Донорское движение в России существенно расширилось, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T11:31

2023-12-29T11:31

2023-12-29T11:31

россия

вероника скворцова

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Донорское движение в России существенно расширилось, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова. "На самом деле мы существенно расширили донорской движение. Скажем, Всероссийский марафон по поддержке донорского движения - только он дал нам плюсом 324 тысячи новых доноров", - сказала Скворцова во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. В начале декабря она отметила, что обеспеченность донорами костного мозга в России сегодня составляет 75%, в то время как в 2021-м она была на уровне 50%. А обеспечения россиян на 90-95% отечественными донорами можно достичь, если увеличить регистр доноров дополнительно по меньшей мере до 500 тысяч человек. Этой цели удастся достичь к концу 2025 года. "То есть реально мы видим, что это и фактор единения населения, но и такого патриотического воспитания. Ну и конечно, вы абсолютно правы, мы в этом направлении дальше будем работать", - добавила Скворцова.

https://ria.ru/20231207/laboratoriya-1914497320.html

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россия, вероника скворцова, здоровье - общество