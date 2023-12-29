https://ria.ru/20231229/birzha-1918897152.html

"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя - РИА Новости, 29.12.2023

"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

"СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:14

2023-12-29T09:14

2023-12-29T11:34

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте. "Причины технического сбоя выясняются", — добавили там."СПБ Биржа" пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления организованных торгов ценными бумагами.Приостановка произошла в 7:50 мск. В организации отметили, что действуют согласно нормативам ЦБ.В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.

https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912042100.html

https://ria.ru/20231225/adaptatsiya-1917838640.html

санкт-петербург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, санкт-петербург