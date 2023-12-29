Рейтинг@Mail.ru
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя - РИА Новости, 29.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 29.12.2023 (обновлено: 11:34 29.12.2023)
https://ria.ru/20231229/birzha-1918897152.html
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя - РИА Новости, 29.12.2023
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
"СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:14
2023-12-29T11:34
экономика
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774418618_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_18c6fdcc3527f4adc09396f71f44d299.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте. "Причины технического сбоя выясняются", — добавили там."СПБ Биржа" пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления организованных торгов ценными бумагами.Приостановка произошла в 7:50 мск. В организации отметили, что действуют согласно нормативам ЦБ.В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912042100.html
https://ria.ru/20231225/adaptatsiya-1917838640.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774418618_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_6bbc2e4d06400114eaa6dbce06b3f353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Графики на планшете трейдера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте.
«
"Причины технического сбоя выясняются", — добавили там.
"СПБ Биржа" пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления организованных торгов ценными бумагами.
Приостановка произошла в 7:50 мск.
В организации отметили, что действуют согласно нормативам ЦБ.
Деловая встреча - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
27 ноября, 10:31
В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.
На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями
25 декабря, 07:18
 
ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала