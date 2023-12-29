https://ria.ru/20231229/birzha-1918897152.html
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя - РИА Новости, 29.12.2023
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
"СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:14
2023-12-29T09:14
2023-12-29T11:34
экономика
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте. "Причины технического сбоя выясняются", — добавили там."СПБ Биржа" пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления организованных торгов ценными бумагами.Приостановка произошла в 7:50 мск. В организации отметили, что действуют согласно нормативам ЦБ.В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
https://ria.ru/20231127/bankrotstvo-1912042100.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя
СПБ Биржа приостановила торги ценными бумагами из-за сбоя
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
"СПБ Биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка на своем сайте
.
«
"Причины технического сбоя выясняются", — добавили там.
"СПБ Биржа" пообещала дополнительно сообщить о времени возобновления организованных торгов ценными бумагами.
Приостановка произошла в 7:50 мск.
В организации отметили, что действуют согласно нормативам ЦБ.
"СПБ биржа" опровергла сообщение о банкротстве
В начале ноября "СПБ Биржа" попала под блокирующие санкции США, после чего приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. С 3 ноября на площадке можно торговать только некоторыми российскими акциями.
На прошлой неделе торговая площадка сообщила, что ее расчетный депозитарий — СПБ банк — направит запрос в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США
с предложением механизмов разблокировки активов, в том числе биржа готова отказаться от контроля в депозитарии, снизив долю в его уставном капитале.
Набиуллина заявила, что "СПБ Биржа" адаптируется к работе под санкциями