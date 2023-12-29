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Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше - РИА Новости, 29.12.2023
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после обсуждения с президентом Польши Анджеем Дудой "инцидента с ракетой", нарушившей польское воздушное пространство, заявил, что... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:26
2023-12-29T18:26
2023-12-29T18:26
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БРЮССЕЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после обсуждения с президентом Польши Анджеем Дудой "инцидента с ракетой", нарушившей польское воздушное пространство, заявил, что альянс отслеживает ситуацию и сохраняет бдительность в связи со случившимся. Ранее Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в пятницу утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны Украины, он сопровождался ПВО, потом исчез с радаров. Позже польские военные заявили, что речь идет о ракете, которая углубилась в воздушное пространство Польши примерно на 40 километров, потом выполнила маневр и вернулась на территорию Украины. "Обсудил инцидент с ракетой в Польше с президентом Дудой. НАТО выражает солидарность с союзником, отслеживает ситуацию... НАТО сохраняет бдительность", - написал Столтенберг в сети X. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что, по данным польских систем радиолокационного контроля, ракета принадлежит России. Он отметил, что это еще предстоит проверить.
https://ria.ru/20231229/raketa-1919020064.html
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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, йенс столтенберг, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше
Столтенберг: НАТО сохраняет бдительность после инцидента с ракетой в Польше