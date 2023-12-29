СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС
Милей сообщил Путину и Си Цзиньпину об отказе Аргентины от участия в БРИКС
© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил портал Infobae.
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"Хавьер Милей <...> несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — говорится в публикации.
Глава государства также сообщил об этом решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе.
Кроме того, как пишет газета La Nación, Милей передал лидерам стран БРИКС, что хочет встретиться с ними.
Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.
Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.
В последние дни в центре Буэнос-Айреса проходили митинги против реформ, запланированных новым президентом страны. Сам Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. На последнем саммите, прошедшем в августе в Йоханнесбурге, приглашение в БРИКС с 1 января 2024 года официально получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.