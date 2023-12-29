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СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023
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15:11 29.12.2023 (обновлено: 00:59 30.12.2023)
https://ria.ru/20231229/argentina-1918990067.html
СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС
СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023
СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил портал Infobae. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T15:11
2023-12-30T00:59
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил портал Infobae."Хавьер Милей &lt;...&gt; несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — говорится в публикации.Глава государства также сообщил об этом решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе.Кроме того, как пишет газета La Nación, Милей передал лидерам стран БРИКС, что хочет встретиться с ними.Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.В последние дни в центре Буэнос-Айреса проходили митинги против реформ, запланированных новым президентом страны. Сам Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение.
https://ria.ru/20231121/argentina-1910713826.html
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в мире, аргентина, брикс, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, индия, бразилия, хавьер милей
В мире, Аргентина, БРИКС, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Индия, Бразилия, Хавьер Милей
СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС

Милей сообщил Путину и Си Цзиньпину об отказе Аргентины от участия в БРИКС

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил портал Infobae.
«
"Хавьер Милей <...> несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — говорится в публикации.
Глава государства также сообщил об этом решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе.
Кроме того, как пишет газета La Nación, Милей передал лидерам стран БРИКС, что хочет встретиться с ними.
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Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.
Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.
В последние дни в центре Буэнос-Айреса проходили митинги против реформ, запланированных новым президентом страны. Сам Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. На последнем саммите, прошедшем в августе в Йоханнесбурге, приглашение в БРИКС с 1 января 2024 года официально получили ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

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24 декабря, 08:00
 
В миреАргентинаБРИКСРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинИндияБразилияХавьер Милей
 
 
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