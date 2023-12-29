https://ria.ru/20231229/argentina-1918990067.html

СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС

СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС - РИА Новости, 30.12.2023

СМИ: президент Аргентины официально отклонил приглашение вступить в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил портал Infobae. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-29T15:11

2023-12-29T15:11

2023-12-30T00:59

в мире

аргентина

брикс

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507473_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9de33ec519a8db7b05f1916010602197.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС, сообщил портал Infobae."Хавьер Милей <...> несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС", — говорится в публикации.Глава государства также сообщил об этом решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе.Кроме того, как пишет газета La Nación, Милей передал лидерам стран БРИКС, что хочет встретиться с ними.Как отметил в минувший вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, Аргентина взяла паузу в вопросе присоединения к БРИКС.Милей неоднократно заявлял, что во внешней политике намерен ориентироваться на связи с Вашингтоном, а не на страны БРИКС. По его словам, Буэнос-Айресу следует отказаться от песо и присоединиться к странам, использующим доллар США как официальную валюту, а также упразднить Центральный банк и несколько министерств, сократив госаппарат.В последние дни в центре Буэнос-Айреса проходили митинги против реформ, запланированных новым президентом страны. Сам Милей пригрозил применением силы против протестующих, которые будут перекрывать дорожное движение.

https://ria.ru/20231121/argentina-1910713826.html

https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html

аргентина

россия

китай

индия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, брикс, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, индия, бразилия, хавьер милей