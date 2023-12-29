https://ria.ru/20231229/aktsii-1919065913.html
Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю
Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю - РИА Новости, 30.12.2023
Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю
Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян продал свой пакет акций компании в размере 35,2% и покинул совет директоров группы по семейным обстоятельствам, следует из РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T23:01
2023-12-29T23:01
2023-12-30T02:21
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян продал свой пакет акций компании в размере 35,2% и покинул совет директоров группы по семейным обстоятельствам, следует из сообщения компании."Общий размер выбывшего пакета акций составил 299 миллионов акций или 35,2% уставного капитала компании", - уточняется в сообщении.Один процент уставного капитала (8,5 миллиона акций купил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов. Остальные 34,2% (290,5 миллиона акций) выкупил второй сооснователь компании Сергей Ломакин.Компания также сообщила, что ее текущая доля в свободном обращении составляет 27,5%. Ритейлер Fix Price основан в 2007 году, он ведет бизнес в России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. На 30 сентября сеть насчитывала свыше шести тысяч магазинов в России и странах ближнего зарубежья.Состояние 48-летнего Хачатряна Forbes оценивает в 2,1 миллиарда долларов. Вместе с Ломакиным он также является партнером инвестиционной компании Quadro Capital Partners, которую основал и возглавляет бывший партнер "Тройки Диалог", управляющий директор Troika Capital Partners Гедрюс Пукас.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, белоруссия, казахстан, сергей ломакин, fix price
Россия, Экономика, Белоруссия, Казахстан, Сергей Ломакин, Fix Price
Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю
Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян продал свой пакет акций компании