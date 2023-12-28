https://ria.ru/20231228/zarplata-1918778351.html
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов - РИА Новости, 28.12.2023
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов
Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:13
2023-12-28T15:13
2023-12-28T15:24
михаил мишустин
россия
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4778b5f10bb242a534d17717cb60235a.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
https://ria.ru/20231228/premiya-1918777970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_78eb1cfef18bc4ccfcb40f1b00b5b863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов
Мишустин: кабмин подготовит дополнительные решения по повышению зарплат учителей
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Правительство учредит ежегодную премию "Наставник года"