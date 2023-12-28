https://ria.ru/20231228/zarplata-1918778351.html

Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов

Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов - РИА Новости, 28.12.2023

Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов

Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:13

2023-12-28T15:13

2023-12-28T15:24

михаил мишустин

россия

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4778b5f10bb242a534d17717cb60235a.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

https://ria.ru/20231228/premiya-1918777970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование