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Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов - РИА Новости, 28.12.2023
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15:13 28.12.2023 (обновлено: 15:24 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zarplata-1918778351.html
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов - РИА Новости, 28.12.2023
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов
Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:13
2023-12-28T15:24
михаил мишустин
россия
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
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михаил мишустин, россия, общество, социальный навигатор, сн_образование
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство подготовит решения по повышению зарплат педагогов

Мишустин: кабмин подготовит дополнительные решения по повышению зарплат учителей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Учитель раскладывает тетради в классе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Кабмин подготовит решения по повышению зарплат педагогов, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов. Прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
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Михаил МишустинРоссияОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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