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Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара - РИА Новости, 28.12.2023
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02:02 28.12.2023 (обновлено: 11:29 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/zarplata-1918596319.html
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара - РИА Новости, 28.12.2023
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:02
2023-12-28T11:29
карин жан-пьер
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — один доллар в год, заявила конгрессвумен Клаудия Тенни."Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. — Прим. ред.)", — написала Тенни в соцсети Х."Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до одного доллара в год", — добавила она.
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карин жан-пьер, в мире
Карин Жан-Пьер, В мире
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара

Конгрессвумен заявила, что пресс-секретарь Байдена достойна зарплаты в доллар

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — один доллар в год, заявила конгрессвумен Клаудия Тенни.
"Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. — Прим. ред.)", — написала Тенни в соцсети Х.
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"Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до одного доллара в год", — добавила она.
 
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