https://ria.ru/20231228/zarplata-1918596319.html

Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара

Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара - РИА Новости, 28.12.2023

Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T02:02

2023-12-28T02:02

2023-12-28T11:29

карин жан-пьер

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — один доллар в год, заявила конгрессвумен Клаудия Тенни."Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. — Прим. ред.)", — написала Тенни в соцсети Х."Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до одного доллара в год", — добавила она.

https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html

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карин жан-пьер, в мире