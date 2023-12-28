https://ria.ru/20231228/zarplata-1918596319.html
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара - РИА Новости, 28.12.2023
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T02:02
2023-12-28T02:02
2023-12-28T11:29
карин жан-пьер
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — один доллар в год, заявила конгрессвумен Клаудия Тенни."Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. — Прим. ред.)", — написала Тенни в соцсети Х."Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до одного доллара в год", — добавила она.
https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html
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карин жан-пьер, в мире
Конгрессвумен призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до доллара
Конгрессвумен заявила, что пресс-секретарь Байдена достойна зарплаты в доллар
ВАШИНГТОН, 28 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала "закон Хэтча", поэтому и зарплата должна быть соответствующей — один доллар в год, заявила конгрессвумен Клаудия Тенни.
"Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала "закон Хэтча" (запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. — Прим. ред.)", — написала Тенни в соцсети Х.
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
"Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до одного доллара в год", — добавила она.