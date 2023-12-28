Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 28.12.2023 (обновлено: 04:48 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/yaytsa-1918601925.html
Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц
Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц - РИА Новости, 28.12.2023
Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц
Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года - сейчас в стране... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T04:34
2023-12-28T04:48
россия
экономика
виктория абрамченко
владимир путин
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475363_0:148:3187:1941_1920x0_80_0_0_51d9bdfe2cbc781bba4f59cbfe04a357.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года - сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, для которого нет предпосылок, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.&quot;Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом&quot;, - сказала она.Цены на яйца, выразила уверенность Абрамченко, снизятся после спада "предновогодней волны". В настоящее время, отметила вице-премьер, наблюдается ажиотаж подобный тому, что был во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.Сложившуюся на рынке ситуацию она объяснила двуми факторами: "Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук".При этом, по словам Абрамченко, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации на рынке. Так, была достигнута договоренность с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз настроил механизм их поддержки. "Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук", - добавила вице-премьер.Куриные яйца в России с начала года подорожали в полтора раза, только за прошедшую неделю прибавив в цене 3,95 процента. Президент Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции 14 декабря на вопрос о ситуации с ценами на яйцо и мясо кур, объяснил ситуацию повышением спроса при отсутствии роста производства, а также тем, что вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев позднее выразил надежду, что после Нового года яйца начнут дешеветь, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 15 декабря сообщала о возбуждении двух дел против четырех региональных производителей куриных яиц, а позже — еще о четырех.
https://ria.ru/20231226/fas-1918099755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915475363_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_db20e7b478d1cb1585f814fc6066904a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, виктория абрамченко, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Экономика, Виктория Абрамченко, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц

Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка качества яиц
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка качества яиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года - сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, для которого нет предпосылок, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«

"Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", - сказала она.

Цены на яйца, выразила уверенность Абрамченко, снизятся после спада "предновогодней волны". В настоящее время, отметила вице-премьер, наблюдается ажиотаж подобный тому, что был во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.
Сложившуюся на рынке ситуацию она объяснила двуми факторами: "Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук".
При этом, по словам Абрамченко, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации на рынке. Так, была достигнута договоренность с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз настроил механизм их поддержки. "Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук", - добавила вице-премьер.
Куриные яйца в России с начала года подорожали в полтора раза, только за прошедшую неделю прибавив в цене 3,95 процента. Президент Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции 14 декабря на вопрос о ситуации с ценами на яйцо и мясо кур, объяснил ситуацию повышением спроса при отсутствии роста производства, а также тем, что вовремя не был открыт импорт.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев позднее выразил надежду, что после Нового года яйца начнут дешеветь, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 15 декабря сообщала о возбуждении двух дел против четырех региональных производителей куриных яиц, а позже — еще о четырех.
Участок сортировки и упаковки на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
ФАС возбудила еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц
26 декабря, 10:05
 
РоссияЭкономикаВиктория АбрамченкоВладимир ПутинДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала