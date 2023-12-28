https://ria.ru/20231228/yaytsa-1918601925.html

Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц

Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц - РИА Новости, 28.12.2023

Вице-премьер Абрамченко исключила возможность дефицита яиц

Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года - сейчас в стране... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T04:34

2023-12-28T04:34

2023-12-28T04:48

россия

экономика

виктория абрамченко

владимир путин

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок "более чем полностью" обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года - сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, для которого нет предпосылок, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко."Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", - сказала она.Цены на яйца, выразила уверенность Абрамченко, снизятся после спада "предновогодней волны". В настоящее время, отметила вице-премьер, наблюдается ажиотаж подобный тому, что был во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.Сложившуюся на рынке ситуацию она объяснила двуми факторами: "Существенно выросло потребление — по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук. Наряду с ростом потребления мы наблюдали в этом году вспышки птичьего гриппа. По этой причине производство упало на 700 миллионов штук".При этом, по словам Абрамченко, правительство уже приняло ряд решений для стабилизации ситуации на рынке. Так, была достигнута договоренность с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз настроил механизм их поддержки. "Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук", - добавила вице-премьер.Куриные яйца в России с начала года подорожали в полтора раза, только за прошедшую неделю прибавив в цене 3,95 процента. Президент Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции 14 декабря на вопрос о ситуации с ценами на яйцо и мясо кур, объяснил ситуацию повышением спроса при отсутствии роста производства, а также тем, что вовремя не был открыт импорт. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев позднее выразил надежду, что после Нового года яйца начнут дешеветь, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины. При этом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 15 декабря сообщала о возбуждении двух дел против четырех региональных производителей куриных яиц, а позже — еще о четырех.

https://ria.ru/20231226/fas-1918099755.html

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россия, экономика, виктория абрамченко, владимир путин, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)