https://ria.ru/20231228/vdnkh-1918762745.html

На ВДНХ открылся день Новгородской области

На ВДНХ открылся день Новгородской области - РИА Новости, 28.12.2023

На ВДНХ открылся день Новгородской области

День Новгородской области открылся на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, гостей ждут мастер-классы, дегустации блюд, об этом рассказал глава... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:21

2023-12-28T14:21

2023-12-28T14:21

выставка-форум "россия"

новгородская область

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. День Новгородской области открылся на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, гостей ждут мастер-классы, дегустации блюд, об этом рассказал глава региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале. "Открыли день Новгородской области на выставке "Россия". Рассказал о достижениях региона. Познакомиться с культурой, традициями и гастрономией Новгородчины приходите в Павильон №75. Здесь вас ждут выступления наших музыкантов, дегустации местных блюд, мастер-классы, лекции", - сообщил Никитин. Программа праздника рассчитана до 20.00. Представлено множество мастер-классов: гусельник Антон Вакуров учит игре на старинных русских инструментах, другие мастера - созданию елочных украшений. В зоне российской кухни проходят мастер-классы по приготовлению гастрономических брендов региона. Также в течение дня на стенде пройдет дефиле народных традиционных костюмов от организаторов фестиваля "Сарафан". Для детей подготовлена новогодняя игра "Знакомство с Дедом Трескуном", где рассказывают об обычаях и традициях. Зрелищную динамичную сценку Новгородского торга покажет уличный театр "Садко". Программа завершится грандиозным шоу симфонического концерта "Русские рок-хиты". Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231228/rossiya-1918682792.html

https://ria.ru/20231227/putevki-1918356422.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик)