Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой
Express: занятие Марьинки Россией мощно ударит по доверию Запада к Киеву
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву, пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.
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"Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины", — говорится в статье.
Ди Сантоло отметила, что отступление из города — это крупное поражение ВСУ. Информацию об отходе войск пришлось признать и главнокомандующему украинскими силами Валерию Залужному, напомнила она.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.