https://ria.ru/20231228/ukraina-1918803549.html

Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой

Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой - РИА Новости, 28.12.2023

Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой

Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву, пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T16:21

2023-12-28T16:21

2023-12-28T16:21

политика

марьинка (днр)

киев

сша

валерий залужный

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву, пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло."Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины", — говорится в статье.Ди Сантоло отметила, что отступление из города — это крупное поражение ВСУ. Информацию об отходе войск пришлось признать и главнокомандующему украинскими силами Валерию Залужному, напомнила она.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.

https://ria.ru/20231228/regiony-1918789460.html

https://ria.ru/20231227/vsu-1918584085.html

марьинка (днр)

киев

сша

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политика, марьинка (днр), киев, сша, валерий залужный, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины