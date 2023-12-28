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Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой - РИА Новости, 28.12.2023
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16:21 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918803549.html
Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой
Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой - РИА Новости, 28.12.2023
Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой
Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву, пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T16:21
2023-12-28T16:21
политика
марьинка (днр)
киев
сша
валерий залужный
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву, пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.&quot;Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины&quot;, — говорится в статье.Ди Сантоло отметила, что отступление из города — это крупное поражение ВСУ. Информацию об отходе войск пришлось признать и главнокомандующему украинскими силами Валерию Залужному, напомнила она.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
https://ria.ru/20231228/regiony-1918789460.html
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марьинка (днр)
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политика, марьинка (днр), киев, сша, валерий залужный, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Марьинка (ДНР), Киев, США, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Изменит все. В Британии раскрыли, какой еще удар ВСУ получили под Марьинкой

Express: занятие Марьинки Россией мощно ударит по доверию Запада к Киеву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Освобождение Марьинки российскими войсками подорвет доверие западных партнеров к Киеву, пишет журналистка Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.
«

"Взятие Марьинки Россией позволит сместить акцент в сторону более боеспособных украинских подразделений на юге, что повлияет как на моральный дух, так и на международное доверие к военным усилиям Украины", — говорится в статье.

Ди Сантоло отметила, что отступление из города — это крупное поражение ВСУ. Информацию об отходе войск пришлось признать и главнокомандующему украинскими силами Валерию Залужному, напомнила она.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
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ПолитикаМарьинка (ДНР)КиевСШАВалерий ЗалужныйСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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