https://ria.ru/20231228/tseli-1918719451.html

Россия готовится к реализации целей спецоперации, заявил Лавров

Россия готовится к реализации целей спецоперации, заявил Лавров - РИА Новости, 28.12.2023

Россия готовится к реализации целей спецоперации, заявил Лавров

Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:21

2023-12-28T12:21

2023-12-28T12:40

специальная военная операция на украине

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовимся к тому, что цели, которые были поставлены, будут реализованы. Демилитаризация, денацификация. От этого никуда не уйти", - заявил Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос, связанный с переменами на украинском направлении.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитых и раненых. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине всё, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же, как заявил Путин, открыта для переговоров.Мировые СМИ начали сообщать о негласном изменении подхода Запада к поддержке Киева. В конце декабря издание Politico раскрыло, что в США и в Европе начали фокусироваться уже не на помощи Украине для "тотальной победы над Россией", а на усилении позиций Киева перед переговорами об окончании конфликта. Как отмечало издание со ссылкой на источники, Киеву, вероятно, придется пойти на территориальные уступки.

https://ria.ru/20231228/svo-1918691314.html

https://ria.ru/20231219/tseli-1916694021.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, украина