В Приморье нашли причину, почему амурский тигр нападал на собак
У нападавшего на собак в Приморье тигра выявили старое огнестрельное ранение
ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. Ветеринары выявили старое огнестрельное ранение у амурского тигра, который нападал на собак в селе в Приморье из-за проблем с лапами, сообщает центр "Амурский тигр".
Минлесхоз Приморья 17 декабря сообщил, что в районе села Дмитриевка поймали молодого самца тигра, которого не удавалось отогнать от населенного пункта, где он нападал на собак. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщал РИА Новости, что у зверя ограничена подвижность суставов передних лап, есть угроза его жизни. Хищнику сложно передвигаться даже в условиях вольера. Его лечат антибиотиками.
"Тигра, отловленного в Черниговском районе Приморья, сделал конфликтным человек. Дополнительный ветеринарный осмотр выявил у хищника застарелое огнестрельное ранение. Обнаружить то, что не нашли сразу после отлова, удалось из-за начавшегося воспалительного процесса и благодаря новому оборудованию, приобретенному центром реабилитации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, судя по характеру ранения, пуля вошла в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю же левую лапу. Тигр остается в крайне тяжелом состоянии.
В центре добавляют, что из-за стрельбы в зверя будет возбуждено уголовное дело.
Ранее Арамилев сообщал агентству, что тигр не выглядит исхудавшим, причина его прихода в село — не нехватка кормовой базы, а проблемы с передними конечностями.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По данным сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.