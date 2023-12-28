Рейтинг@Mail.ru
В Якутске мигранты устроили стрельбу - РИА Новости, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 28.12.2023 (обновлено: 15:26 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/strelba-1918774073.html
В Якутске мигранты устроили стрельбу
В Якутске мигранты устроили стрельбу - РИА Новости, 28.12.2023
В Якутске мигранты устроили стрельбу
Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:26
происшествия
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838266438_0:161:3132:1922_1920x0_80_0_0_be4a09c27a108150c98a49406bd1995b.jpg
ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска."Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию", - доложили в пресс-службе.Правоохранители призывали граждан воздержаться от сомнительных сообщений и ориентироваться только на официальные источники информации.
https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838266438_0:103:2457:1945_1920x0_80_0_0_dc65a2cc1f27dbb646190f03febb5b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
В Якутске мигранты устроили стрельбу

МВД: в Якутске мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке

© РИА Новости / Виктория Сергеева | Перейти в медиабанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Виктория Сергеева
Перейти в медиабанк
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию", - доложили в пресс-службе.
Правоохранители призывали граждан воздержаться от сомнительных сообщений и ориентироваться только на официальные источники информации.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
В Петербурге осужденных за тяжкие преступления мигрантов лишили гражданства
10:21
 
ПроисшествияЯкутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала