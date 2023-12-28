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В Якутске мигранты устроили стрельбу
В Якутске мигранты устроили стрельбу - РИА Новости, 28.12.2023
В Якутске мигранты устроили стрельбу
Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:05
2023-12-28T15:26
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска."Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию", - доложили в пресс-службе.Правоохранители призывали граждан воздержаться от сомнительных сообщений и ориентироваться только на официальные источники информации.
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происшествия, якутск
В Якутске мигранты устроили стрельбу
МВД: в Якутске мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке
ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости.
Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба
МВД России по региону.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию", - доложили в пресс-службе.
Правоохранители призывали граждан воздержаться от сомнительных сообщений и ориентироваться только на официальные источники информации.
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