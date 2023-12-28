https://ria.ru/20231228/strelba-1918774073.html

В Якутске мигранты устроили стрельбу

В Якутске мигранты устроили стрельбу - РИА Новости, 28.12.2023

В Якутске мигранты устроили стрельбу

Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T15:05

2023-12-28T15:05

2023-12-28T15:26

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 28 дек - РИА Новости. Мигранты из ближнего зарубежья устроили перестрелку на стройке Якутска, два человека получили ранения, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска."Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей, причастных к противоправному деянию", - доложили в пресс-службе.Правоохранители призывали граждан воздержаться от сомнительных сообщений и ориентироваться только на официальные источники информации.

https://ria.ru/20231228/grazhdanstvo-1918642366.html

якутск

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2023

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происшествия, якутск