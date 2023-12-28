https://ria.ru/20231228/spetsoperatsiya-1918840551.html

Спецоперация, 28 декабря: Медведев назвал цель СВО

Спецоперация, 28 декабря: Медведев назвал цель СВО - РИА Новости, 28.12.2023

Спецоперация, 28 декабря: Медведев назвал цель СВО

О целях спецоперации, награждении за освобождение Марьинки и первом бое батальона, сформированного из бывших украинских военнопленных, — в материале РИА... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:36

2023-12-28T19:36

2023-12-28T20:40

специальная военная операция на украине

россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. О целях спецоперации, награждении за освобождение Марьинки и первом бое батальона, сформированного из бывших украинских военнопленных, — в материале РИА Новости.Медведев — о целях СВОРоссийская спецоперация продолжится в 2024 году, ее целью останется разоружение ВСУ и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил РИА Новости зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Что по поводу переговоров в 2024-м? Все вполне очевидно. Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма", — сказал он, отвечая на вопрос, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины коллективным Западом к переговорам. По словам Медведева, смещение "правящего бандеровского режима — явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель", которую необходимо реализовать. В то же время он отметил, что переговоры с Киевом возможны, Москва их не отвергала. Зампред Совбеза также подчеркнул, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. "Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах", — сказал он. За Марьинку наградили 45 военныхЗа освобождение города Марьинка в ДНР на передовой наградили 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта, военнослужащим подразделений группировки войск "Юг" вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За спасение погибавших" и "За храбрость", а также Георгиевские кресты VI степени.О полном взятии Марьинки, расположенной вблизи Донецка, сообщил 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу. Владимир Путин отметил, что это позволит российским войскам отодвинуть от Донецка подразделения противника, и присвоил внеочередное звание майора командиру танкового батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города.На Краснолиманском направлении сорвана атака "Азова"*Военнослужащие российской группировки войск "Центр" остановили продвижение украинских войск, в том числе бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, уничтожили шесть опорных пунктов и подавили 40 артиллерийских подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. Он добавил, что продвижение противника удалось остановить за счет умелых действий расчетов операторов FPV-дронов и артиллерии. Во время боя российские военные уничтожили украинский танк Т-72 и боевую машину пехоты БМП-1. По словам старшего офицера пресс-центра, армейская штурмовая авиация группировки уничтожила три опорных пункта ВСУ западнее Червоной Дибровы. Еще три опорных пункта в районе Григоровки удалось поразить расчетам тяжелых огнеметных систем. При контрбатарейной борьбе были вскрыты и подавлены около 40 артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе буксируемые орудия, позиции минометов, а также самоходные артиллерийские установки в районе Кировска и Серебрянского лесничества. Украинцы из батальона Хмельницкого приняли первый бой с ВСУВоеннослужащий добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад", Кирилл Спасский рассказал РИА Новости о первом ожесточенном бое с ВСУ. По словам бывшего украинского пограничника, добровольно сложившего оружие и сдавшегося в плен, при первом боевом выходе он получил ранение — хвостовиком мины ему разрубило мягкие ткани на правой ноге выше колена. Отдельно он отметил, что никаких "заградотрядов" не было. Батальон Богдана Хмельницкого поступил на службу в состав российского ОБТФ "Каскад" в конце октября. О начале его формирования из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, объявили в феврале. В ноябре бойцы батальона приняли присягу. При этом сами бывшие украинские военнослужащие заявили, что, хотя и давали ранее присягу украинскому народу, но сейчас считают, что украинский народ оказался в заложниках у режима Владимира Зеленского, а русские и украинцы по сути являются одним народом. ПВО сбила БПЛА Украины над Черным морем и КрымомСистема ПВО сработала над морем в Севастополе, предварительно, уничтожен один БПЛА, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Как сообщили в Минобороны, средства противовоздушной обороны ночью уничтожили два украинских дрона над Крымом. На Украине доработают новый законопроект о мобилизации Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что законопроект о мобилизации, который создают в правительстве Украины, еще будут дорабатывать.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. Брифинг Минобороны Войска Украины за сутки потеряли в зоне проведения спецоперации около 750 военнослужащих на всех направлениях. Российские подразделения уничтожили 14 единиц бронетехники и 22 гаубицы противника. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад топлива для техники ВСУ, а также живую силу и военную технику в 138 районах. Российскими истребителями в районе Краматорска сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Еще два украинских Су-25 уничтожены средствами ПВО в районах населенных пунктов Новогригорока Запорожской области и Токаревка Херсонской области. В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 33 украинских БПЛА над ЛНР, ДНР и Запорожской областью.* Запрещенная в России террористическая организация.

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