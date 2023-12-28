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Минобороны назвало число контрактников в армии - РИА Новости, 28.12.2023
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11:43 28.12.2023 (обновлено: 11:45 28.12.2023)
https://ria.ru/20231228/sluzhba-1918700009.html
Минобороны назвало число контрактников в армии
Минобороны назвало число контрактников в армии - РИА Новости, 28.12.2023
Минобороны назвало число контрактников в армии
Более 640 тысяч человек служат в Вооруженных силах России по контракту, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:43
2023-12-28T11:45
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 640 тысяч человек служат в Вооруженных силах России по контракту, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны."Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, следует из материалов Минобороны "Армия в цифрах — 2023", — говорится в документах министерства.В ведомстве также подчеркнули, что в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны. — Прим. ред.) участие в спецоперации приняли свыше 40 тысяч человек.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
https://ria.ru/20231220/voyska-1916914008.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, рбк (медиагруппа)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, РБК (медиагруппа)
Минобороны назвало число контрактников в армии

Минобороны: в России по контракту проходят службу более 640 тысяч человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек РИА Новости. Более 640 тысяч человек служат в Вооруженных силах России по контракту, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны.
"Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, следует из материалов Минобороны "Армия в цифрах — 2023", — говорится в документах министерства.
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В ведомстве также подчеркнули, что в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны. — Прим. ред.) участие в спецоперации приняли свыше 40 тысяч человек.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.
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