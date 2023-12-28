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Минобороны назвало число контрактников в армии

Минобороны назвало число контрактников в армии - РИА Новости, 28.12.2023

Минобороны назвало число контрактников в армии

Более 640 тысяч человек служат в Вооруженных силах России по контракту, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T11:43

2023-12-28T11:43

2023-12-28T11:45

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сергей шойгу

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 640 тысяч человек служат в Вооруженных силах России по контракту, сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны."Минобороны впервые с начала специальной военной операции назвало число служащих в вооруженных силах по контракту. Всего контрактную службу проходят более 640 тыс. человек, следует из материалов Минобороны "Армия в цифрах — 2023", — говорится в документах министерства.В ведомстве также подчеркнули, что в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны. — Прим. ред.) участие в спецоперации приняли свыше 40 тысяч человек.Ранее министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России сообщил, что численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тысяч человек до конца 2024 года.

https://ria.ru/20231220/voyska-1916914008.html

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безопасность, россия, сергей шойгу, рбк (медиагруппа)