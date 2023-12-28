https://ria.ru/20231228/serbiya-1918727238.html

В Сербии обвинили западные спецслужбы в организации протестов

В Сербии обвинили западные спецслужбы в организации протестов - РИА Новости, 28.12.2023

В Сербии обвинили западные спецслужбы в организации протестов

За протестами оппозиции в Сербии стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка ФРГ, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T12:42

2023-12-28T12:42

2023-12-28T14:25

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германия

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БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости. За протестами оппозиции в Сербии стоят западные спецслужбы, прежде всего разведка ФРГ, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель."За этими протестами, без всякого сомнения, стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, британская и французская разведки", — сказал он.Политик отметил, что властям Сербии пришлось применить силу, но, по его мнению, Белград долго медлил с этим решением, потому что до этого власти "позволяли безответственным людям блокировать мосты, автомагистрали"."Нужно было вовремя это остановить. В центре города можете протестовать сколько угодно, но жизненно важные транспортные развязки нельзя ставить под угрозу, в этом случае применение силы оправданно", — подчеркнул Шешель.По его мнению, Запад сейчас испытывает президента Сербии Александра Вучича, "ощупывает его пульс", перед тем как предпринять какие-то новые действия."Возможно, что в субботу снова дойдет до насилия на протестах на улицах. Западные силы просто хотят таким образом вынудить Вучича отречься от Косово и Метохии, отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и ввести санкции в отношении России. А это бы тогда означало конец и его карьеры", — объяснил лидер партии.Сторонники прозападной оппозиции в Сербии назначили на 29 декабря 24-часовую блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде.Как отметил политик, нынешние события напоминают протесты 2000 года, когда свергли президента Сербии Слободана Милошевича, но при этом не стоит переоценивать роль молодежи."Студенты в этом всем не главные, есть некоторое число студентов с факультета политических наук университета в Белграде, который находится под патронажем антисербских кругов. Недавно его посещал генсек НАТО Йенс Столтенберг (в 2015 и 2018 годах. — Прим. ред.), выступил перед студентами и объяснял, что бомбардировки Югославии в 1999 году были гуманитарной акцией, и студенты аплодировали, но проблема не в них. В 2000 году, когда появилось движение "Отпор", было так же. Деньги огромными суммами тогда доставляли в Белград через Будапешт. И в этот раз главные активисты получают деньги", — выразил уверенность собеседник агентства.МИД ФРГ после прошедших в Сербии 17 декабря парламентских и муниципальных выборов заявил со ссылкой на отчет наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, что во время голосования якобы отмечены факты злоупотребления госресурсами, запугивания и подкупа избирателей.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.В минувшее воскресенье представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но их заблокировала жандармерия. Силовикам пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ. Поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала митингующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Президент страны Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Глава государства также поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти республики о готовящихся акциях.

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https://ria.ru/20231224/serbiya-1917812536.html

https://ria.ru/20231224/serbiya-1917765995.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, белград (город), воислав шешель, беспорядки в белграде, германия