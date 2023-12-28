https://ria.ru/20231228/sbor-1918770410.html

СРЗП организовала сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента

СРЗП организовала сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента - РИА Новости, 28.12.2023

СРЗП организовала сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента

"Справедливая Россия - За Правду" организовала сбор подписей в поддержку президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, передает... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T14:52

2023-12-28T14:52

2023-12-28T16:09

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153163/13/1531631377_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d257dba2fc954f0b4e7bb8ff5c3505b.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. "Справедливая Россия - За Правду" организовала сбор подписей в поддержку президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, передает корреспондент РИА Новости. В четверг на мероприятии свою подпись в поддержку Путина поставила сенатор Ольга Епифанова, сообщила она в разговоре с РИА Новости. Сбор подписей также посетил первый замруководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев. Как ранее сообщила его пресс-служба, он поставил свою подпись в поддержку Путина ещё 25 декабря на Кубани."Мы сегодня здесь московским отделением "Справедливой России" здесь в Атриуме, и в Смоленском пассаже (торговых центрах) активно собираем подписи … Центральный штаб принял решение, чтобы подписи можно было собирать там, где людям удобно, и там, где людей больше всего. И все сейчас, за три дня до Нового года, все сейчас занимаются подарками, и вот это удобно, быстро можно сделать. Конечно, волонтёры всё объяснят, конечно, проверят все документы, конечно, сделают так, чтобы эти подписи были настоящие, законные, и ничей голос не пропал", - сказал Гусев журналистам.Гусев сообщил, что сейчас по всей стране его однопартийцы активно участвуют в работе штабов.Сбор подписей в поддержку Путина, организованный СРЗП, проходит в торговом центре "Атриум" и "Смоленский Пассаж" в Москве 28 и 29 декабря.Съезд СРЗП принял решение о поддержке выдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина 23 декабря. Ранее 18 декабря президент РФ Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы государства в порядке самовыдвижения. 20 декабря ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента. До этого 16 декабря инициативная группа поддержала выдвижение Путина.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение - до 27 декабря.

https://ria.ru/20231228/putin-1918742680.html

https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, политика, россия, москва