https://ria.ru/20231228/sboi-1918849165.html

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 28.12.2023

Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса Downradar. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T20:35

2023-12-28T20:35

2023-12-28T21:06

технологии

россия

telegram

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса Downradar.Наибольшее число сбоев зафиксировано в Москве - 764 сбой, Санкт-Петербурге - 65, а также в Екатеринбурге, Уфе, Казани и Новосибирске. Также сообщения о сбоях фиксируются в Воронежской, Томской и Харьковской областях, в Петрозаводске, Карелии, Краснодарском крае, Ростовской и Самарской областях.Отмечается, что незначительные сбои в работе мессенджера фиксируются в Киеве (56), Ташкенте (36) и Минске (32).

https://ria.ru/20231121/shtraf-1910899660.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, telegram, москва, санкт-петербург