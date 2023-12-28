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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 28.12.2023
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса Downradar. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T20:35
2023-12-28T20:35
2023-12-28T21:06
технологии
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России достигло почти 3 тысяч, следует из данных сервиса Downradar.Наибольшее число сбоев зафиксировано в Москве - 764 сбой, Санкт-Петербурге - 65, а также в Екатеринбурге, Уфе, Казани и Новосибирске. Также сообщения о сбоях фиксируются в Воронежской, Томской и Харьковской областях, в Петрозаводске, Карелии, Краснодарском крае, Ростовской и Самарской областях.Отмечается, что незначительные сбои в работе мессенджера фиксируются в Киеве (56), Ташкенте (36) и Минске (32).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, telegram, москва, санкт-петербург
Технологии, Россия, Telegram, Москва, Санкт-Петербург
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram
Downradar: пользователи жалуются на работу Telegram, число сбоев превысило 3 тыс