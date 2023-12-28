Авиабаза НАТО в Румынии принимает грузы для ВСУ, заявил Марочко
Марочко: с базы НАТО в Румынии гражданскими фурами вывозят грузы для ВСУ
© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Авиабаза НАТО в Румынии "Михаил Когэлничану" регулярно принимает военные поставки для ВСУ, на территории Украины грузы следуют гражданскими фурами через город Измаил в Одесской области, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На военную базу НАТО "Михаил Когэлничану", расположенную в Румынии, отмечены поставки военных грузов для украинской армии. Вывоз осуществляется как правило гражданскими фурами с европейскими номерными знаками. Автомобили следуют через населенные пункты Галац, Рени и заходят в Одесскую область в город Измаил. По характеру груза можно говорить о поставках не только боеприпасов, но и вооружения и техники", - сообщил Марочко.
57-я авиабаза ВВС Румынии "Михаил Когэлничану" расположена недалеко от Констанцы (город и крупнейший морской порт Румынии и на Чёрном море). Авиабаза находится на территории международного аэропорта имени Михаила Когэлничану.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.