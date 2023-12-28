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"Отступят в спешке". В США назвали новые регионы, которые перейдут к России - РИА Новости, 28.12.2023
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15:31 28.12.2023
https://ria.ru/20231228/regiony-1918789460.html
"Отступят в спешке". В США назвали новые регионы, которые перейдут к России
"Отступят в спешке". В США назвали новые регионы, которые перейдут к России - РИА Новости, 28.12.2023
"Отступят в спешке". В США назвали новые регионы, которые перейдут к России
Украинская армия будет постепенно терять боеспособность и отступать, поэтому Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль России, заявил... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T15:31
2023-12-28T15:31
политика
днепропетровск
харьков
одесса
скотт риттер
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская армия будет постепенно терять боеспособность и отступать, поэтому Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева", — спрогнозировал эксперт.По его словам, он не знаком с планом боевых действий, разработанным Москвой, но он убежден, что Одесса также будет взята под контроль российскими войсками. Это обезопасит Крым от возможных ракетных ударов со стороны ВСУ, полагает Риттер.После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
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политика, днепропетровск, харьков, одесса, скотт риттер, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Политика, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Отступят в спешке". В США назвали новые регионы, которые перейдут к России

Экс-разведчик ВС США: Украине придется отдать России Харьков, Одессу и Николаев

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Украинская армия будет постепенно терять боеспособность и отступать, поэтому Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса перейдут под контроль России, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«
"Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева", — спрогнозировал эксперт.
По его словам, он не знаком с планом боевых действий, разработанным Москвой, но он убежден, что Одесса также будет взята под контроль российскими войсками. Это обезопасит Крым от возможных ракетных ударов со стороны ВСУ, полагает Риттер.
После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Это только начало. В США раскрыли, что ждет ВСУ под Марьинкой
Вчера, 22:34
 
ПолитикаДнепропетровскХарьковОдессаСкотт РиттерСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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