https://ria.ru/20231228/pamfilova-1918690261.html
Памфилова рассказала о кандидатах на должность президента
Памфилова рассказала о кандидатах на должность президента - РИА Новости, 28.12.2023
Памфилова рассказала о кандидатах на должность президента
Тридцать три уведомления поступило в ЦИК РФ о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на должность президента РФ, из них девять - от политических... РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T11:32
2023-12-28T11:32
2023-12-28T13:49
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тридцать три уведомления поступило в ЦИК РФ о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на должность президента РФ, из них девять - от политических партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России… Из них девять претендентов от девять политических партий… Остальные 24 уведомления поступило от так называемых самовыдвиженцев", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что на сегодня заявляли о выдвижении своих кандидатов партии КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Гражданская инициатива", "Российская партия свободы и справедливости", Демократическая партия, Российский общенародный союз, партия Социальной защиты и "Коммунисты России"."В ЦИК успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий", - сообщила она на заседании комиссии.Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней."Также в ЦИК поступили документы от 6 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, из тех 24, которые претендовали на это", - сказала Памфилова в ЦИК.В порядке самовыдвижения документы подали Владимир Путин, Екатерина Дунцова, Александра Тищенко, Рада Русских, Анатолий Баташев и Иван Отраковский."Именно они успели все сделать вовремя, как и полагается, до 18.00 27 декабря", - сообщила Памфилова.Остальные граждане, заявившие о намерениях пойти на выборы по принципу самовыдвижения, или не смогли провести собрание группы избирателей, или пропустили сроки подачи документов в ЦИК, отметила она.Этап выдвижения кандидатов для самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от партий еще могут подать документы до 1 января.Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
https://ria.ru/20231220/agitatsiya-1916959713.html
https://ria.ru/20231228/tsik-1918660901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, элла памфилова, кпрф, лдпр, российский общенародный союз, выборы президента рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, КПРФ, ЛДПР, Российский общенародный союз, Выборы президента РФ, Выборы президента России — 2024
Памфилова рассказала о кандидатах на должность президента
Памфилова: в ЦИК поступило 33 уведомления о выдвижении кандидатов в президенты
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тридцать три уведомления поступило в ЦИК РФ о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на должность президента РФ, из них девять - от политических партий, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"На сей момент в ЦИК поступило 33 уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России… Из них девять претендентов от девять политических партий… Остальные 24 уведомления поступило от так называемых самовыдвиженцев", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК.
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Она отметила, что на сегодня заявляли о выдвижении своих кандидатов партии КПРФ
, ЛДПР
, "Новые люди", "Гражданская инициатива", "Российская партия свободы и справедливости", Демократическая партия, Российский общенародный союз
, партия Социальной защиты и "Коммунисты России
".
"В ЦИК успели подать документы восемь кандидатов, выдвинутых на съездах политических партий", - сообщила она на заседании комиссии.
Выдвижение кандидатов от партий проходит до 1 января. Выдвиженцы от политических партий должны представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
После получения подписных листов Центризбирком проверит их и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
"Также в ЦИК поступили документы от 6 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, из тех 24, которые претендовали на это", - сказала Памфилова в ЦИК.
В порядке самовыдвижения документы подали Владимир Путин, Екатерина Дунцова, Александра Тищенко, Рада Русских, Анатолий Баташев и Иван Отраковский.
"Именно они успели все сделать вовремя, как и полагается, до 18.00 27 декабря", - сообщила Памфилова.
Остальные граждане, заявившие о намерениях пойти на выборы по принципу самовыдвижения, или не смогли провести собрание группы избирателей, или пропустили сроки подачи документов в ЦИК, отметила она.
Этап выдвижения кандидатов для самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от партий еще могут подать документы до 1 января.
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года. Голосование на выборах продлится три дня, начиная с 15 марта.
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